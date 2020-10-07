Энергетические аспекты 2021 года Белого Быка, Синь Чоу. Часть 2

Начало статьи можно прочитать здесь.В год Белого Быка энергия небесного ствола года – металла Синь базируется на иньской земле Чоу. Поэтому металл будет иметь хорошую поддержку и опору.

Соответственно, для тонкой детальной работы и технического прорыва у нас всегда будет какой-то плацдарм, полигон или стартовая площадка.

Символически энергию Синь Чоу можно описать как добытое из недр земли золото. Или камень, обрамленный в металл.

В любом случае характер взаимоотношений энергий года порождающий, не конфликтный. Земное поддерживает Небесное.

Это значит, что наши конкретные действия и уровень материального рождают наши идеи и наши новые ценности.

Соответственно, очень многое будет зависеть от качества энергии земной ветви года – энергии иньской земли Чоу или Быка.

К числу важнейших черт, рожденных под знаком Быка, относят трудолюбие, силу, упорство и терпение. А также выносливость, стабильность и уравновешенность, верность и надежность, выраженную заботливость. Но и медлительность, консерватизм, упрямство, ригидность и тяжеловесность.

А потому для соответствия энергиям года правильно будет настраиваться на каждодневную стабильно выполняемую работу, кропотливое возделывание вашего сада (в любом понимании этого словосочетания) и некую диктатуру.

Симбиоз энергий металла и земли рисует образ еще более интересный: еще более выносливый и непреклонный, более решительный, тщательный и систематичный. Никакого самотека, все по задуманному плану и заранее намеченному вектору. Образ еще более задумчивый, одинокий и скрытный. Но при желании весьма красноречивый.

Перфекционизм Синь будет поддержан художественным чутьем и хорошим воображением Чоу. В лучшем исполнении Металлический Бык продемонстрирует олимпийское спокойствие в критических ситуациях (идеальный кризис-менеджер) и кропотливейшую, тончайшую работу над созданием истинных шедевров. В худшем Синь Чоу может быть одержим, излишне придирчив и педантичен, мстителен, жесток и разрушителен. Он также может проявлять выраженную тенденциозность и предвзятость.

На эмоциональном уровне слишком сильные проявления неполезного симбиоза Синь/Чоу могут провоцировать состояния постоянного беспокойства, тревожности, печаль и одиночество. Старайтесь балансировать их мудростью энергии Воды и радостью энергии Огня. Попросту говоря, не забывайте вовремя расслабляться, отпускать ситуацию, веселиться и радоваться Жизни.

Продолжение следует…

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики

(Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)