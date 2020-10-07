Психолог: «Характер женщины можно узнать по макияжу»

Естественный образ, выразительные стрелки — вариантов макияжа очень много, и каждый помогает считать характер женщины, считает психолог Мария Рудакова.

По словам эксперта, яркий и вызывающий макияж может говорить о желании быть особенной, обладать индивидуальностью и показывать ее миру. Это больше характерно для творческих «театральных» личностей.

«Бывает так, что возникает подмена внутренней индивидуальной неповторимости „эго“ человека с внешними проявлениями. Я как-то заметила, что люди хотят чувствовать себя оригинальными, и в этом мы как раз и не оригинальны», — отметила психолог.

Категорический отказ от использования косметики зачастую указывает на уверенность и непринужденность. У таких женщин не возникает необходимости прятать комплексы за «маской». Они открыты к миру и уверенно идут по жизни.

Люди «шизоидного» характера также могут отказываться от косметики. Их интересует не внешность, а содержание, оно у них глубокое и насыщенное.

Мария Рудакова отметила, что макияж — это «социальный контекст». С его помощью можно предстать перед окружающими в ином свете. Общаясь с другими людьми, человек соприкасается с ними «ложной или истинной самостью».

«Простыми словами, девушка, которая не стесняется быть такой, какая она есть, и не боится осуждения — старается выглядеть более естественно и использует меньше косметики», — пояснила эксперт.

Ложный «фальшивый» образ с помощью косметики создают женщины, которые играют чужую роль и хотят казаться лучше, добавила Рудакова.