Почему женщинам на Руси было запрещено находиться в храме вместе с мужчинами

Во многих православных церквах по сей день соблюдается традиция: мужчины во время богослужения стоят по одну сторону от входа, женщины – по другую.

А в церквах очень старинной постройки можно увидеть как бы второй этаж. Вход на него сейчас, как правило, закрыт. Зачем он был? Откуда это взялось?

Хоры: зачем они

Второй этаж именуется по-гречески хорами. Их стали делать в церквах еще когда христианство стало государственной религией Римской империи. А если проследить их истоки – то и раньше. Хоры пришли в христианские храмы еще с дохристианских времен.

И очень давно историки пытаются разобраться в том, каково было предназначение хоров. Выявить это очень непросто, если придерживаться точки зрения, что функция у хоров была какая-то одна, строго очерченная.

Дореволюционный историк русской Церкви Евгений Голубинский привел множество аргументов в пользу того, что хоры в православных церквах как раз и были особым помещением для женщин, а также для оглашенных – то есть для тех, кому не дозволялось принимать участие в церковных таинствах. Основание этому он усматривал в том, что хоры в Византии имели еще два названия. Первое это гинекей, а точно также называлась у греков и женская половина дома. Второе это катехумений, что означает, что там помещались оглашенные.

Есть свидетельство Игнатия Смольнянина из свиты русского митрополита Пимена, прибывшего в конце XIV века в Константинополь за своим поставлением в сан. По его описанию, в храме святой Софии мужчины и женщины стояли раздельно: мужчины внизу, а женщины на хорах, причем за занавесями. «И смертным из народа никому нельзя было их увидеть», – отмечал Игнатий.

Эта деталь означала, что мужчины и женщины в это время в цареградском соборе святой Софии должны были не только молиться раздельно, но мужчинам даже считалось неприличным видеть женщин (тогда как те могли смотреть на службу и на мужчин из-за занавесок). Впрочем, сам факт того, что русский путешественник отметил это, показывает, что на Руси того времени такого обычая не было.

Откуда они пошли

Советский академик Николай Брунов, основываясь на многочисленных описаниях и на характере устройства хоров в древнерусских храмах, дал им иное объяснение. Хоры на Руси предназначались для княжеского семейства и высшей знати, чтобы стоять в церкви отдельно от простонародья. В некоторых древнерусских храмах (например, в киевской святой Софии) хоры были соединены прямыми переходами с княжеским дворцом.

В наше время член Академии художеств Сергей Заграевский дал иное объяснение предназначению хоров. Они могли использоваться по-разному, в зависимости от времени и места. Это мог быть и гинекей, и место для оглашенных, и особая ложа для знати. А появились хоры в христианских храмах вовсе не потому, что устраивались исходно для тех, кому по каким-то причинам не подобало находиться вместе со всеми. Они пришли от такого же второго этажа, или от галерей, в древнеримских базиликах.

Древнеримская базилика была многофункциональным общественным сооружением. В ней устраивались и некоторые языческие священнодействия, и публичные собрания – например, судебные, и оглашались какие-то законы, указы и т. д. Туда просто приходили люди для встреч, для совершения сделок – подобно тому, как древние греки для этого приходили на площадь (агору). Только в Риме такие места изначально сделали крытыми – видимо, из-за климата. Во время каких-то публичных действий на хорах стояла толпа участников и слушателей, которая не смогла поместиться внизу. Являлись на галереи и высшие власти.

Архитектура христианских храмов в полной мере восприняла общий план римской базилики. В первую очередь потому, что большинство базилик было в IV-V вв. преобразовано в церкви. И в дальнейшем далеко за пределами бывшей Римской империи – например, на Руси – строили храмы по привычной схеме, с обязательным вторым этажом.

В древнерусских храмах хоры начинают исчезать в конце XV века, хотя в некоторых церквах они устраивались еще и в XVII столетии. Почему их перестали делать – об этом тоже идут споры. Прямых указаний на этот счет нет.

Было ли это в Руси

Так все же, было ли запрещено женщинам в храмах древней Руси молиться вместе с мужчинами или нет? Как явствует из «Хождения Пимена в Царьград», если на Руси когда-то и была такая практика, то к концу XIV века она уже вышла из употребления. На том основании, что церковная практика пришла на Русь из Византии, Голубинский предполагал, что по крайней мере в домонгольский период женщины не допускались в общее пространство храма вместе с мужчинами. Они могли находиться только на хорах.

Правда, прямых подтверждений этому тоже нет. Но о практике раздельного моления в православии свидетельствуют не только во многом уже символическое, но когда-то очень четкое деление русского храма на мужскую и женскую половины. В Сербской православной церкви до конца XIX века мужская и женская части храма разделялись перегородками. Да и на Украине сто лет назад женскую половину церкви еще называли «бабинец».

Косвенных свидетельств тому, что раздельное моление полов в русских храмах бытовало издревле и изначально соблюдалось весьма строго – много. Но откуда оно взялось? Если из Византии, то откуда оно в самой Византии? Нет никакого четкого постановления церковных соборов на сей счет.

«Не погляди на женщину с вожделением»

Здесь тоже приходится довольствоваться предположениями. У древних греков еще задолго до христианства было принято делить дом на мужскую и женскую половину. И в религии древних греков существовали таинства, на которых можно было присутствовать только одному полу. Очевидно, эта традиция перешла и в христианскую эпоху, оформившись в виде разделения храмового пространства. А от греков она пришла и на Русь.

Есть и еще один источник такой традиции. По свидетельству Игнатия Смольнянина, женщины были за занавесями: мужчины их не видели, но сами они могли подглядывать за мужчинами. Вспомним, что христианство осуждает, если мужчина глядит на женщину с вожделением. Таким образом, отделение женщин в пространстве храма не только от мужчин, но и от их взоров, могло преследовать цель предохранить мужчин от неподобающих грешных мыслей во время молитвы, каковые могли возникнуть от лицезрения женщины. В этом есть сходство с теми мотивами, по которым некоторые мусульмане полностью закрывают лицо женщины в публичных местах, хотя религия им этого не предписывает.

Но в древней Руси, если такой обычай и соблюдался, то лишь в отдельных больших городских храмах и короткий исторический период. Физически невозможно было загнать всех женщин на хоры, да и не везде хоры имелись. Вероятно, какие-нибудь ревнители веры одно время пытались соблюсти и на Руси этот византийский обычай. Но довольно скоро ограничились простым разделением общего пространства храма на две условные части.