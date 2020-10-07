Гороскоп на октябрь: возникнут серьезные проблемы с деньгами

В октябре-2020 движения планет будут весьма своеобразными.

Прежде всего, необходимо помнить о том, что весь месяц Марс будет продолжать свое ретроградное движение по знаку Овен. Это накладывает особый отпечаток на события. Дело в том, что в начале и середине октября ретро-Марс будет делать серию квадратур к соединению планет Сатурна-Плутона-Юпитера в Козероге. А в период с 7 по 19 октября те же квадратуры, но уже из противоположного знака Весов, сделает Солнце. Тем самым образуется мощная замкнутая планетная конфигурация под названием тау-квадрат. Это одна из самых напряженных планетных конфигураций, в которую будет включено сразу 5 планет. Поэтому октябрь в целом, и особенно середина месяца, может быть отмечена весьма конфликтными и напряженными событиями в судьбах многих людей. Более всего перемены могут затронуть представителей знаков Козерог, Овен и Весы. Кроме социальных конфликтов в общественно-политической жизни разных стран и народов могут происходить потрясения. Также не исключена нестабильность на мировых финансовых рынках вплоть до крупных обвалов мировых валют и индексов. Другое важное событие месяца – разворот в ретро Меркурия в знаке Скорпиона. С 14 октября и до конца месяца Меркурий будет идти попятно, тем самым приводя информационные события в состояние торможения. Могут затормозиться и остановиться переговорные процессы. Замедляется движение деловых бумаг по инстанциям. В этот период рекомендуется возвращаться к некоторым прошлым вопросам, детально их прорабатывая и исправляя допущенные ошибки. В поле зрения тех, кого затронет ретро-Меркурий, могут появиться люди из прошлого и с ними может возобновиться общение. Большую часть октября Меркурий будет находиться в Скорпионе. Однако, двигаясь ретроградно, Меркурий 28 октября вернется в знак Весов, где он находился более месяца тому назад. Интересно отметить, что практически одновременно с Меркурием в знак Весов переходит и Венера. Поскольку Венера движется весь месяц директно, она переходит в Весы из Девы. Таким образом, к концу октября тема социальных и партнерских отношений может выйти на первый план. Большую часть дней в октябре половина планет будет располагаться в знаках земной стихии: Козероге, Тельце и Деве. Это говорит о том, что события могут концентрироваться вокруг реальных практических вопросов. Наиболее удачные дни в октябре: 10, 11, 12, 19, 24, 25. Напряженные дни: 8, 9, 14, 15, 31.

Овен

У Овнов в начале и середине октября усиливается потребность в самостоятельном поведении. Вместе с тем вы можете столкнуться с осложнениями при достижении поставленных целей. Эти трудности могут стать поводом для критического переосмысления своих поступков и работы над ошибками. Осложнения этого периода могут затронуть карьеру и партнерские отношений. Ваша возросшая активность может натолкнуться на противодействие со стороны партнера по браку или партнера по бизнесу. Камнем преткновения может стать вопрос о власти: кто из вас главный и кто может принимать ключевые решения. В идеале все партнерские вопросы должны согласовываться, но сейчас добиться взаимопонимания будет сложнее. Наиболее удачное время будет в 20-х числах октября. Вы сможете преуспеть в делах, если сконцентрируете свои усилия на каком-то значимом для себя направлении. Только целеустремленные представители Овнов добьются значительных успехов. Проанализируйте свой образ жизни и предпринимайте меры для изменения режима дня, перехода на более упорядоченный и дисциплинирующий распорядок дня. Возьмите за правило ложиться спать и вставать в одно и то же время, купите абонемент на посещение фитнеса, придерживайтесь правильного сбалансированного режима питания. Все это необходимо заранее просчитать и составить план действий. Положительные результаты придут к вам очень быстро. Вы сами удивитесь свои профессиональным успехам и станете намного лучше себя чувствовать. Наиболее удачные дни в октябре: 10, 11, 12, 19, 24, 25. Напряженные дни: 8, 9, 14, 15, 31.

Телец

У Тельцов в начале и середине октября ожидается достаточно сложный период, связанный с ограничениями и препятствиями. Старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания и вести спокойный образ жизни. Важно избегать противозаконных действий и держаться подальше от представителей власти. Дело в том, что ограничения могут быть связаны с какими-то штрафными санкциями, которые на вас могут наложить представители власти и закона. Например, вас могут оштрафовать за нарушения правил дорожного движения при вождении автомобиля. Также в этот период возрастает вероятность осложнений со здоровьем ввиду ослабления защитных функций организма. Возможно, вы почувствуете энергетический спад, что не даст вам возможности для активной работы. Не исключено, что вы какое-то время будете изолированы от активной деятельности и не сможете действовать в свободном режиме. Наиболее успешное время месяца приходится на 20-е числа октября. Особенно это благоприятное время для учебы и творчества. Старайтесь активнее проявлять свои таланты на публике, участвуйте в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, кастингах на занятие вакантной престижной должности. Хорошо поступать на экспресс курсы обучения, расширять кругозор, путешествовать. В этот период у вас благоприятные шансы для повышения своего авторитета и престижа среди окружающих. Возможно, вам удастся блеснуть своими познаниями и талантами. Во время путешествия может произойти романтическое знакомство, которое привнесет в вашу жизнь много радостных и счастливых мгновений. Наиболее удачные дни в октябре: 1, 10, 11, 12, 19, 24. Напряженные дни: 5, 7, 8, 17, 18.

Близнецы

У Близнецов в начале и середине октября очень нестабильное время, когда внешние обстоятельства могут стремительно меняться, не давая вам времени сосредоточиться на выполнении своих планов. В этот период лучше отказаться от долгосрочного и среднесрочного планирования, поскольку ситуация может столь стремительно меняться, что ваши планы едва возникнув могут утратить свою актуальность. Особенно нестабильно складываются романтические отношения. Для этих дней могут быть характерны частые ссоры, расставания и новые примирения. Не исключены новые увлечения, что поставит под вопрос ранее существующие романтические отношения. Дружеские отношения могут проходить период испытаний. Возможно, с кем-то из друзей и подруг вам придется пересмотреть отношения и расстаться. В то же время могут восстановиться отношения с кем-то из прошлых друзей, с кем вы давно не общаетесь. Также могут возникнуть финансовые осложнения. Это особенно относится к тем, кто имеет много долгов и кому требуется регулярно оплачивать счета в счет погашения кредитов. В нужный день платежа необходимой суммы может не оказаться в наличии и это приведет к напряженности. Ситуация улучшается в 20-х числах октября. Наиболее успешно складываются дела в семье. Благодаря конструктивному сотрудничеству с членами семьи вы сможете успешно решить некоторые хозяйственно-бытовые вопросы. Например, речь идет о приобретении бытовой техники, благодаря использованию которой домашний труд станет не столь обременительным. Это хорошее время для урегулирования вопросов, связанных с наследством. Наиболее удачные дни в октябре: 9, 10, 11, 12, 25, 26. Напряженные дни: 7, 8, 14, 18, 31.

Рак

У Раков в начале и в середине октября ожидается весьма напряженное время. Дело в том, что внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно и вам придется прилагать гораздо больше усилий, чтобы добиться результата. Также часто придется отказываться от задуманного и подстраиваться под обстоятельства, чтобы минимизировать возможный ущерб. В эти дни вам, возможно, придется вести борьбу за свое место под солнцем, отстаивая свои позиции в профессиональной и социальной жизни. Сложность этого момента в том, что вы можете не получить поддержки со стороны членов семьи, родственников. Не исключено, что ваши представления о том, что сейчас должно делать и как себя вести, войдут в противоречие с мнением близких вам людей. Наиболее удачный период месяца приходится на 20-е числа октября. В этот период вы можете привести в гармонию свои отношения с окружающими вас людьми. Могут произойти новые знакомства. Исключительно успешно складывается этот период у тех, кто состоит в браке. Ваши супружеские отношения обретают ту гармонию и легкость, о которой можно только мечтать. Если раньше между вами была размолвка, то теперь вы сможете спокойно и доброжелательно обсудить все проблемные моменты в отношениях и придти к полному согласию. Возможно, вы почувствуете, что открываете в партнере новые положительные качества и как будто переживаете чувство новой влюбленности к своему партнеру. В отношениях царит оживление с легким романтическим настроем. Все это делает ваши супружеские отношения более счастливыми. Также это хорошее время для появления вместе с партнером на публике, участия в торжественных мероприятиях. Наиболее удачные дни в октябре: 1, 11, 12, 19, 22, 25. Напряженные дни: 7, 8, 17, 18, 31.

Лев

У Львов в начале и в середине октября может сложиться непростая ситуация. Возможны осложнения в работе и в состоянии здоровья. Этот период может внести фактор нестабильности в ваши планы. Могут оказаться нарушены ранее достигнутые договоренности и ваши планы относительно поездок или встреч могут сорваться. Чем меньше вы будете планировать контактов на это время, тем меньше неприятностей. Также это не лучшее время для учебы. Воздержитесь от инициатив, направленных на судебно-юридические тяжбы. Поданное в эти дни исковое заявление может принести вам неприятности и нанести ущерб вашей репутации. Для сохранения здоровья старайтесь придерживаться умеренности в питании и воздержитесь от употребления алкоголя. Это не лучшее время для поддержания и развития контактов с окружающими. Договоренности и данные обещания могут не исполняться. Наиболее удачное и без проблемное время приходится на 20-е числа октября. Звезды советуют сосредоточиться на делах – здесь вы способны наиболее преуспеть. Речь в первую очередь идет о наведении порядка в домашних делах и на работе. Возможно, сейчас вы почувствуете особый вкус к работе, и с удовольствием будете браться за дела. Также на основной работе вы будете чувствовать прилив сил и готовность долгое время работать в высоком темпе, не чувствуя усталости. В результате это может привести к росту финансовых поступлений в ваш бюджет. Удачное время для покупки модных красивых вещей и ювелирных украшений. Наиболее удачные дни в октябре: 11, 12, 13, 19, 21, 24. Напряженные дни: 5, 7, 17, 18, 31.

Дева

У Дев в начале и середине октября складывается нестабильно. Возрастает вероятность неожиданных происшествий в личной жизни и в финансовых вопросах. Ваше финансовое положение может ухудшиться. Это может быть связано с какими-то незапланированными расходами, которые вы будете вынуждены понести из-за форс-мажорных обстоятельств. Например, вам может срочно потребоваться отремонтировать поломку автомобиля и вы можете выйти за рамки своего бюджета. Особенно сложное положение может сложиться при необходимости оплачивать проценты по кредитам. Нужной суммы к назначенному сроку может не оказаться в наличии и вам придется срочно изыскивать средства для оплаты обязательных платежей. Это неблагоприятное время для посещения игровых клубов, концертов и ресторанов. Праздное времяпрепровождение не принесет вам удовлетворения и оставит лишь крупные суммы финансовых расходов. Если у вас есть ребенок, то, возможно, придется побеспокоиться за поведение ребенка. Старайтесь удержать его от неконтролируемых поступков. Другой проблемной темой могут стать осложнения в романтических отношениях. Могут быть внезапные ссоры и резкие изменения отношений с любимым человеком. Однако для любви не все так плохо. В 20-х числах октября наступает прекрасное время для любви и творчества. Романтические отношения могут радовать вас, добавляя в вашу жизнь оптимизма и приятных эмоций. Можно легко мириться после размолвки. Старайтесь привнести в романтические отношения фантазию и элементы приятных неожиданностей, сюрпризов. Хорошо заниматься творчеством, искусствами. Вы можете найти себе интересное занятие, которым увлечетесь. Наиболее удачные дни в октябре: 10, 11, 12, 19, 24, 25. Напряженные дни: 8, 9, 14, 15, 31.

Весы

Весы – один из тех знаков Зодиака, для которых всегда была особенно важной тема партнерских отношений. Однако в начале и середине октября у вас ожидается усиление противоречий с партнером. Это касается как отношений в браке, так и делового партнерства. Дело в том, что поведение партнера может стать излишне своенравным и агрессивным. И у вас практически не останется действенных методов хоть как то повлиять на это. Данная ситуация может самым негативным образом повлиять на вашу семейную жизнь. Например, может выясниться, что ваш партнер или партнерша по браку отказываются выполнять семейные обязанности. И некоторые семейные дела могут оказаться в запустении, либо вам самим придется брать на себя двойной груз обязанностей по ведению хозяйства и быта. В деловом партнерстве также не удается добиться согласованной и дружной работы. Договорные обязательства могут оказаться нарушенными. Старайтесь снизить уровень своей требовательности и будьте терпимее. Необходимо время, чтобы ситуация успокоилась и вернулась в нормальное русло. В 20-х числах октября ситуация в семье восстанавливается и в вашу жизнь снова приходит гармония. Это хорошее время для общения с близкими людьми в семье. Можно посвятить этот месяц каким-то работам по благоустройству земельного участка и дачи, проведению ремонта в квартире. Все такие работы будут проводиться совместно и дружно всеми членами семьи, и поэтому вы сможете относительно легко и быстро справиться с делами. Также старайтесь находить время и место, чтобы побыть в уединении. Вы преуспеете в духовных практиках. Успешно идет овладение техниками саморегулирования и самоконтроля. Чаще выезжайте в лес – в контакте с природой вы сможете обрести душевное равновесие. Наиболее удачные дни в октябре: 1, 10, 11, 12, 19, 24. Напряженные дни: 5, 7, 8, 17, 18.

Скорпион

У Скорпионов начало и середина октября – очень неспокойное время. Дело в том, что в этот период возрастает количество проблем в делах и одновременно с этим может ухудшиться ваше самочувствие. Могут резко увеличиться нагрузки на основной работе. Причем, многое из того, что вы делали ранее, возможно, придется заново переделывать. Также вам могут дать жесткие сроки на выполнение тех или иных работ. Старайтесь не доводить себя до перенапряжения, равномернее расходуйте силы, чередуя работу с отдыхом. Ваша нервная система также может переживать большие перегрузки. Могут испортиться отношения со знакомыми и родственниками. Возможно, вас будут просить помочь в чужих делах, однако, соглашаясь, вы тем самым вынуждены будете оставлять свои дела без внимания. И это пойдет вам в ущерб. Только более четкий распорядок дня способен упорядочить вашу жизнь с сделать ваш труд более результативным. Наиболее успешный период приходится на 20-е числа октября. В этот период активизируются деловые и социальные контакты с людьми из вашего круга общения. Со многими знакомыми и родственниками вы сможете примириться и восстановить нормальное общение. Хорошо использовать это время для наработки полезных связей, чтобы успешнее решать вопросы. При возникновении сложных вопросов, на которые у вас нет ответов, обратитесь за советом к друзьям, знакомым и родственникам. Вам не только дадут правильный совет, но и реально помогут решить вопрос. Наиболее удачные дни в октябре: 10, 11, 12, 19, 24, 25. Напряженные дни: 8, 9, 14, 15, 31.

Стрелец

У Стрельцов в начале и середине октября усиливается стремление к веселому и праздному времяпрепровождению. Однако необходимо иметь в виду, что развлечения с посещением клубов, ресторанов и концертов требуют больших финансовых затрат. Также этот период может быть связан с усилением напряженности в романтических отношениях. Старайтесь не проявлять излишней требовательности к любимому человеку. Стремление утвердить свою власть и контроль может привести к частым ссорам и разрыву отношений. Только любовью и терпимостью можно добиться гармонии. Также в это дни, возможно, родителям придется поволноваться из-за поведения детей, которые могут выйти из-под контроля. Наиболее позитивный период этого месяца приходится на 20-е числа октября. Это время обещает улучшение финансового положения и успехи в профессиональной деятельности. Возможно, вам предложат более ответственную и высокооплачиваемую работу. Также вы сможете значительно усовершенствовать свои профессиональные навыки и развить мастерство, что позволит вам быстрее и качественнее выполнять работу. Это также положительно отразится на ваших успехах в профессии. Благодаря практичности вы сможете сделать удачные покупки. Наиболее удачные дни в октябре: 11, 12, 18, 19, 20, 24. Напряженные дни: 5, 7, 8, 15, 31.

Козерог

У Козерогов в начале и середине октября могут осложниться отношения в семье. Ваша готовность много сил и времени отдавать семье может столкнуться с некоторыми сложностями. Дело в том, что в этом месяце могут осложниться дела в карьере. Прежде всего, речь идет о возможном повышении требований к вашей работе со стороны начальства. Вам могут поставить излишне напряженные планы, и это будет отнимать много энергии от семьи. Наиболее сильно противоречия между семейными делами и работой могут обостриться из-за того, что вы можете не получить понимания и поддержки своим инициативам от родных и близких людей. Ситуация в семье может сложиться не вполне благополучная и потребует от вас пристального внимания и контроля. Вместе с тем в 20-х числах октября ситуация нормализуется и у вас появится возможность уделить время для личностного развития и учебы. Возможно, в этот период вы почувствуете усиление тяги к знаниям, и это может подтолкнуть вас к самостоятельному изучению каких-то наук, языков или иных знаний. Эта потребность может быть связана с осознанием, что, для того, чтобы преуспеть в жизни требуется владеть намного большим объемом знаний, чем у вас есть, и иметь широкий кругозор, чтобы правильно ориентироваться. Наиболее удачные дни в октябре: 10, 11, 12, 22, 23, 24. Напряженные дни: 7, 8, 18, 19, 31.

Водолей

Водолеям в начале и в середине октября предстоит много контактов и поездок. Возможно, в поле вашего зрения часто будут появляться люди с просьбами об оказании им содействия в каких-то их делах. С другой стороны вы и сами не сможете решить важные для себя вопросы без поддержки и совета со стороны окружающих. Однако при выстраивании отношений с другими людьми вы можете столкнуться с конфликтными ситуациями. Есть вероятность того, что вас попытаются использовать в чужих интересах, ничего не дав вам взамен. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Не исключено, что вы вынуждены будете разорвать отношения с кем-то из знакомых, родственников или соседей. Это не лучшее время для поездок и новых знакомств. Вместе с тем в 20-х числах октября вы сможете восстановить утраченные позиции. В эти дни усиливается ваша интуиция и экстрасенсорные способности. Это может положительно отразиться на тех, кто занимается серьезным изучением духовных практик. Успешно проходит освоение техники йоги, цигуна, аутогенных тренировок, медитации и пения мантр. В результате ваше личностное развитие и самосовершенствование пойдет намного быстрее и эффективнее. Наиболее удачные дни в октябре: 10, 11, 12, 22, 23, 24. Напряженные дни: 7, 8, 18, 19, 31.

Рыбы

Рыбам в начале и середине октября много времени и сил, возможно, придется потратить на решение материальных и финансовых вопросов. В эти дни у вас может резко обостриться финансовая ситуация. Это особенно относится к тем, у кого есть крупные ежемесячные отчисления в счет погашения кредитов или банковских ссуд. Поскольку у вас могут неожиданно возникнуть крупные незапланированные расходы, то в момент оплаты счетов нужной суммы денег может не оказаться в наличии. Крайне нежелательно вступать с друзьями и подругами в финансовые отношения. В этот период может стать актуальной поговорка: «если хочешь потерять друга, то дай ему денег взаймы». Воздержитесь от составления планов на будущее – ситуация может стремительно поменяться и ваши планы могут оказаться нереалистичными. А вот в 20-х числах октября ваши отношения с партнерами и друзьями могут значительно улучшиться. Старайтесь легче относиться к проблемным моментам в отношениях. Доброжелательный дружеский настрой вместе с готовностью оказать практическую помощь и поддержку партнеру в случае необходимости – все это может чудесным образом преобразить и гармонизировать ваши отношения. Старайтесь действовать открыто. В этот период может исполниться ваше заветное желание. Наиболее удачные дни в октябре: 11, 12, 18, 19, 20, 24. Напряженные дни: 5, 7, 8, 15, 31.