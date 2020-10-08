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Почему мужчины разных знаков зодиака избегают отношений

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depositphotos

Девушки часто жалуются на отсутствие инициативы от мужчин в вопросе отношений.

Однако у представителя каждого из знаков зодиака могут быть тайные причины на то, чтобы избегать романов.

Например, мужчины-Овны стремятся к азарту даже в ухаживаниях и хотят любой ценой добиться расположения избранницы. Однако они никогда не станут делать первый шаг, если не заинтересованы в женщине.

Тельцы чаще всего являются однолюбами, и, чтобы решиться на отношения, им необходимо долго взвешивать все «за» и «против», оценивая, подходит ли ему девушка. А некоторые представители этого знака подолгу переживают разрыв с предыдущей пассией.

Рожденные под созвездием Близнецов мужчины обожают женское внимание. Им тяжело остановить свой выбор на одной девушке, повлиять на это может только появление очень сильных чувств.

Мужчины-Раки редко сами осознают, что испытывают к возлюбленной. Их настроение часто меняется, как и отношение к женщине, которую они то боготворят, то игнорируют.

Представители знака Льва ставят на первое место карьеру. Они не стремятся начинать отношения и тем более заводить семью, пока не будут готовы к этому финансово.

Рожденным под знаком Девы молодым людям хорошо удается дружить с женщинами, но не строить с ними отношениями. Нередко это происходит против их воли, когда их отвергают, но выйти из «френдзоны» им часто бывает тяжело.

Мужчины-Весы, объясняя свое нежелание заводить пару, говорят о боязни отказа. Им нелегко смириться с подобной ситуацией, которая вызывает настоящие эмоциональные потрясения.

Скорпионы крайне недоверчивы, а все потому, что однажды их ранила горячо любимая избранница. Такие мужчины предпочитают побыть в одиночестве некоторое время, чтобы вновь обрести душевное равновесие.

Несерьезно относятся к партнерству и браку Стрельцы, идеалом которых является непринужденное времяпрепровождение в хорошей компании. Они больше сосредоточены на интимной близости, чем на духовной.

Мужчины-Козероги эгоистичны, они не готовы жертвовать своим свободным временем и увлечениями ради девушки. Они наслаждаются холостяцкой жизнью и не видят причин что-то менять.

Водолеям нелегко проявить инициативу, потому что зачастую им приходится первыми разрывать отношения, что ранит избранницу. Рожденные под этим знаком молодые люди не хотят, чтобы подобные ситуации повторялись.

Мужчины-Рыбы не отличают женский флирт от простого дружеского общения. Даже когда избранница сама пытается сделать первый шаг, представители этого знака интерпретируют ее поведение неверно.

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