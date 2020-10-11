Все не то, чем кажется — любовный гороскоп на 12-18 октября

Любовный гороскоп на неделю 12-18 октября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Во 2 половине недели Овнам нужна удвоенная дипломатичность. Стоит беречь самолюбие партнера и уважать его принципы, иначе при любом нарушении равновесия чаша его терпения переполнится. Уик-энд поставит акцент на интимной стороне, вынудит сказать о наболевшем и деликатном. Разговор не будет окончен.

Телец

На этой неделе позиции влюбленных Тельцов прочны, но в центре внимания все же нужды партнера. Совместный уик-энд звезды советуют провести, уступив его настроению и вкусам. Вам скажут нечто важное, но не спешите с выводами: окончательного предложения, подтверждения или ответа вам придется подождать.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов не самое романтичное и легкомысленное настроение. Звезды советуют вам взять паузу, если вы болеете, заняты или не в духе, так как заставить себя забыть о насущных делах и впасть в любовный экстаз у вас в этом случае вряд ли получится. И старые, и новые отношения подождут.

Рак ‌‌

На этой неделе для влюбленных Раков вдвойне значим уик-энд. Именно в выходные может прийти важное письмо, проснуться тяга к любовно-эпистолярному жанру, состояться судьбоносный разговор, разыграться память или эротическая фантазия. В будни для тесного личного общения подходят дни 13 и 14 октября.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленным Львам трудно поймать нужный настрой и удачный момент. Звезды советуют вам стать осмотрительнее в разговоре и переписке, иначе привычка к непосредственным спонтанным высказываниям выдаст вас, когда вы этого меньше всего хотите. Сдержанность станет особенно важна в выходные.

Дева ‌‌

На этой неделе личной жизни Дев благоприятствуют дни 13, 14, 17 и 18 октября. Попутно, многие Девы погрузятся в размышления о прошлом, примутся дотошно суммировать свой любовный и сексуальный опыт. Романтические мыслеобразы на этой неделе соседствуют с важными философскими и житейскими выводами.

Весы ‌‌

Весам неделя поможет увидеть баланс сил в отношениях и свою роль в них. Ищите моменты, когда ведете себя формально и эгоистично, не считаетесь с партнером или провоцируете его. Самокритика вдвойне важна 15-16 октября. Уик-энд поможет обсудить интимные детали, даст вам отсрочку и пищу для раздумий.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам не стоит стесняться говорить партнеру о своих потребностях. Одновременно, может зайти разговор и о судьбе отношений. Для доверительного общения подходят дни 13-14 и, особенно, 17-18 октября. Важно помнить, что это время предложений и вопросов, но не окончательных ответов.

Стрелец

Стрельцов эта неделя побуждает говорить детально и дотошно о самом интимном, что не всегда нужно ни самим представителям знака, ни их партнерам. Если вам неприятны те или иные нюансы, стоит замять их или обойти стороной: скорее всего, интерес к ним является временным и тема вскоре исчерпает себя.

Козерог

На этой неделе Козерогам лучше вложиться в общение с партнером 13, 14, 17, 18 октября. В эти дни даже неожиданности будут работать на вас, вы сможете затронуть массу волнующих вас тем. В другое время все лучшие движения вашей души принесут противоположный результат, или же не дадут эффекта вовсе.

Водолей

На этой неделе подвижки в любовных делах Водолеев сомнительны. Если у вас и будут успехи, почва для них будет готова заранее (а возможно, вам просто повезет). Даже в самые интимные и счастливые минуты звезды не советуют откровенничать: ваша искренность обернется против вас, особенно, в выходные.

Рыбы ‌‌

На этой неделе влюбленным Рыбам лучше общаться с объектом чувств 13, 14, 17, 18 октября. Те же даты хороши для контакта с бывшими партнерами, включая зарубежных и иногородних: сейчас подходящий период для того, чтобы понять, окончательно ли умерла былая привязанность, или у союза все еще есть шанс.