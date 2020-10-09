Реанимируем нежные чувства — любовный гороскоп на 9 октября

Сегодня у каждого будет шанс перезагрузить отношения.

Овен ‌‌

Отношения с любимым человеком, которые носили приятный характер, вдруг станут в тягость, некоторыми Овнами в этот день будут восприниматься как обязанность и обуза. У одиноких Овнов будет доминировать рациональный взгляд на любовь и романтику.

Телец

Звезды не исключают возможности, что Тельцы будут поставлены в жесткие условия: подчиниться воле второй половинки либо прекратить отношения. Основное кредо свободных Тельцов – общение с потенциальными спутниками должно приносить удовольствие и радовать

Близнецы

Сегодня многие Близнецы обретут прочную уверенность в своем выборе. У вас появится повод гордиться достижениями своей второй половинкой. Это крайне благоприятно скажется на вашем союзе. Свободным Близнецам сегодня могут быть интересны сразу несколько потенциальных партнеров.

Рак ‌‌

Любовная связь некоторых Раков в этот день претерпит кардинальные изменения. Скорее всего, вам обоим пришла пора перейти на новый виток взаимоотношений. Одиноким Ракам звезды также сулят приятные перемены. Сегодня вы можете встретить человека, который полностью займет все ваши мысли и чувства.

Лев ‌‌

Если вы с любимым человеком немного устали друг от друга, то сегодняшний день прекрасное время для реанимации нежных чувств. Одиноким Львам день небесные влияния подарят несколько интересных вариантов. Вам останется выбрать достойную кандидатуру, и строить серьёзные отношения.

Дева ‌‌

Многие Девы в этот день имеют возможность насладиться нежностью и доверительностью, которая установится с вашим любимым человеком. Одиноким Девам звезды советуют присмотреться к противоположному полу в своем ближайшем окружении.

Весы ‌‌

Некоторые Весы в этот день могут усомниться как в своих чувствах, так и в прочности чувств второй половинки. Постарайтесь как можно быстрее уладить недоразумение, так как недоверие могут внести серьезный разлад в отношения. Одиноким Весам звезды советуют обратить внимание на недавнее виртуальное знакомство.

Скорпион

Возможно, ваша вторая половинка будет нуждаться в вашем повышенном внимании. Если любимый человек допустит досадную оплошность, последствия придется исправлять вам. Самое сложное сегодня для одиноких Скорпионов – это решиться на новые знакомства и отношения.

Стрелец

Многим Стрельцам звезды не советуют сегодня торопиться с решениями, так как на ситуацию с любимым человеком могут повлиять и собственные сомнения, и происки соперников. Одиноким Стрельцам не стоит тратить свое время и силы на потенциальных партнеров, не отвечающих взаимностью на ваш интерес.

Козерог

Если некоторые Козероги придут к выводу, что между ними и второй половинкой осталось мало общего, не спешите объявлять об этом второй половинке. Возможно, вы просто нуждаетесь во временной разлуке. Возможно, свободные Козероги весело проведут время в компании противоположного пола.

Водолей

Сегодня может закончиться период неприятных размолвок и непонимания с любимым человеком, но при условии, что вы сами будете активно этому способствовать. Одинокие Водолеи, некий представитель противоположного пола всерьез заинтересован вами и мечтает познакомиться поближе.

Рыбы ‌‌

Некоторые Рыбы столкнутся с неопределенностью и изменчивостью перспектив в отношениях с любимым человеком. Возможно, вам придется серьезно пересмотреть некоторые нюансы отношений. Одиноким Рыбам общение с противоположным полом имеет смысл организовать максимально активно.