Не отказывайтесь от предложений — финансовый гороскоп на 9 октября

Сегодня вы можете получить соблазнительное предложение по поводу работы или вложений.

Овен ‌‌

Овнам сегодня рекомендуется основные усилия сосредоточить на развитии и укреплении деловых связей. У вас легко пойдут контакты с теми людьми, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Удачно складываются дела в торговле, консультациях, сфере услуг и на транспорте. Успехи будут связаны за счет усиления ваших интеллектуальных способностей.

Телец

Это один из лучших дней для Тельцов, работающих по найму. Вы будете обеспечены выгодной, хорошо оплачиваемой работой. Отношения с коллегами складываются великолепно, что поможет вам быстрее и эффективнее справиться с поставленными перед вами задачами. Вместе с тем, в конце дня некоторые дела могу остаться незавершенными из-за внезапно возникших осложнений

Близнецы

У Близнецов прекрасный день для творческой реализации своей личности. В профессиональном плане вам рекомендуется сосредоточить внимание на креативном решении возникающих проблем. Не стоит идти по накатанной колее. Попробуйте поискать принципиально новые решения, и они обязательно найдутся, причем будут намного эффективнее.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день может быть связан с успешной деятельностью в сфере недвижимости, строительства, коммунального и городского хозяйства. Если у вас есть возможность для дополнительной подработки по совместительству или на полставки, то такой вариант тоже будет успешно реализован. В конце дня воздержитесь от служебной переписки.

Лев ‌‌

Львам сегодня следует больше прислушиваться к мнению окружающих, дабы не вводить себя в заблуждение и правильно оценивать сложившуюся ситуацию. Это хороший день для работы с информацией, документами. Ваши деловые контакты расширятся и укрепятся. Вместе с тем, не стоит планировать на конец дня завершение важных дел.

Дева ‌‌

Это исключительно удачный день для карьерного роста Дев. Вы сможете не только успешно справиться с запланированной на сегодня работой, но и получите благосклонную оценку вашей работы со стороны вышестоящего руководства. Вам могут предложить престижную должность. Вторая половина дня может быть связана с активизацией ваших недоброжелателей.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют использовать этот день для учебы и обмена опытом. Желательно, по мере возможности, отодвинуть в сторону все дела и сосредоточиться на личностном развитии. Ведь карьерный рост часто бывает лишь следствием личностного роста, когда вам становятся доступны более смелые и масштабные задачи. Также это хороший день для работников издательств и рекламных агентств.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день складывается в целом благоприятно. Однако есть особенности, которые следует учитывать. Прежде всего, следует знать, что первая половина дня складывается благоприятнее. Вы сможете успешно урегулировать некоторые вопросы, которые желательно не подвергать широкой огласке. В частности вы можете урегулировать вопросы с долгами.

Стрелец

У Стрельцов хороший день для партнерского бизнеса. Работа, где распределены обязанности между членами коллектива и где действует принцип взаимозаменяемости, сейчас будет более эффективной. Постарайтесь больше думать не о своем личном интересе, а об интересах коллектива, в котором вы работаете. Тогда и вам тоже будет хорошо.

Козерог

Благоприятно складывается этот день для Козерогов, которые ожидают назначения на новую должность. Возможно, это произойдет именно сегодня. Это прекрасное время для эффективного делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Также это хороший день для поиска новой работы, особенно если вы пребываете в статусе безработного. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется максимум внимания уделить деловым контактам. Вы сможете расширить и укрепить свои деловые связи. Этот день хорош для юристов, преподавателей, дизайнеров, работников туристических и рекламных агентств. Вы сможете победить на конкурсах по замещению вакантной должности – дерзайте и вас все получится!

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня рекомендуется заниматься подведением итогов работы за прошедший период. Хорошенько посчитайте, что удалось сделать, а что не удалось, сколько потрачено денег и сколько удалось заработать. Все это позволит вам получить правильные ориентиры относительно дальнейшей деятельности и внести коррективы в текущую практику.