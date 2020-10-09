Не отказывайтесь от предложений — финансовый гороскоп на 9 октября

Сегодня вы можете получить соблазнительное предложение по поводу работы или вложений.
Овнам сегодня рекомендуется основные усилия сосредоточить на развитии и укреплении деловых связей. У вас легко пойдут контакты с теми людьми, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Удачно складываются дела в торговле, консультациях, сфере услуг и на транспорте. Успехи будут связаны за счет усиления ваших интеллектуальных способностей.
Это один из лучших дней для Тельцов, работающих по найму. Вы будете обеспечены выгодной, хорошо оплачиваемой работой. Отношения с коллегами складываются великолепно, что поможет вам быстрее и эффективнее справиться с поставленными перед вами задачами. Вместе с тем, в конце дня некоторые дела могу остаться незавершенными из-за внезапно возникших осложнений
У Близнецов прекрасный день для творческой реализации своей личности. В профессиональном плане вам рекомендуется сосредоточить внимание на креативном решении возникающих проблем. Не стоит идти по накатанной колее. Попробуйте поискать принципиально новые решения, и они обязательно найдутся, причем будут намного эффективнее.
У Раков сегодняшний день может быть связан с успешной деятельностью в сфере недвижимости, строительства, коммунального и городского хозяйства. Если у вас есть возможность для дополнительной подработки по совместительству или на полставки, то такой вариант тоже будет успешно реализован. В конце дня воздержитесь от служебной переписки.
Львам сегодня следует больше прислушиваться к мнению окружающих, дабы не вводить себя в заблуждение и правильно оценивать сложившуюся ситуацию. Это хороший день для работы с информацией, документами. Ваши деловые контакты расширятся и укрепятся. Вместе с тем, не стоит планировать на конец дня завершение важных дел.
Это исключительно удачный день для карьерного роста Дев. Вы сможете не только успешно справиться с запланированной на сегодня работой, но и получите благосклонную оценку вашей работы со стороны вышестоящего руководства. Вам могут предложить престижную должность. Вторая половина дня может быть связана с активизацией ваших недоброжелателей.
Весам звезды советуют использовать этот день для учебы и обмена опытом. Желательно, по мере возможности, отодвинуть в сторону все дела и сосредоточиться на личностном развитии. Ведь карьерный рост часто бывает лишь следствием личностного роста, когда вам становятся доступны более смелые и масштабные задачи. Также это хороший день для работников издательств и рекламных агентств.
У Скорпионов сегодняшний день складывается в целом благоприятно. Однако есть особенности, которые следует учитывать. Прежде всего, следует знать, что первая половина дня складывается благоприятнее. Вы сможете успешно урегулировать некоторые вопросы, которые желательно не подвергать широкой огласке. В частности вы можете урегулировать вопросы с долгами.
У Стрельцов хороший день для партнерского бизнеса. Работа, где распределены обязанности между членами коллектива и где действует принцип взаимозаменяемости, сейчас будет более эффективной. Постарайтесь больше думать не о своем личном интересе, а об интересах коллектива, в котором вы работаете. Тогда и вам тоже будет хорошо.
Благоприятно складывается этот день для Козерогов, которые ожидают назначения на новую должность. Возможно, это произойдет именно сегодня. Это прекрасное время для эффективного делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Также это хороший день для поиска новой работы, особенно если вы пребываете в статусе безработного. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро.
Водолеям в этот день рекомендуется максимум внимания уделить деловым контактам. Вы сможете расширить и укрепить свои деловые связи. Этот день хорош для юристов, преподавателей, дизайнеров, работников туристических и рекламных агентств. Вы сможете победить на конкурсах по замещению вакантной должности – дерзайте и вас все получится!
Рыбам сегодня рекомендуется заниматься подведением итогов работы за прошедший период. Хорошенько посчитайте, что удалось сделать, а что не удалось, сколько потрачено денег и сколько удалось заработать. Все это позволит вам получить правильные ориентиры относительно дальнейшей деятельности и внести коррективы в текущую практику.