Заключаем с врагами мир — гороскоп на 9 октября

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке предлагает путь эмпатии, сочувствия, заботы, мягкой внутренней дипломатии.

Но с каждым часом будет расти число помех, возрастет чувствительность к знакомым триггерам гнева, раздражения и взаимных претензий. При этом конфликты среди «своих» или в обществе старых знакомых вероятнее, чем среди «чужих» или в новой компании. Прежде чем пускать в ход радикальное оружие и отстаивать справедливость «огнем и мечом», стоит испробовать мирные методы - например, приватные переговоры и обмен уступками. В случае недомогания, лучше начать со щадящих процедур и слабо действующих лекарств.

Овен ‌‌

Сегодня для Овнов становится важным общение с домочадцами и членами семьи, а также с самым близким кругом лиц: коллегами и наставниками, старинными соседями, друзьями дома. Чем ближе вечер, тем чаще мирное и приятное взаимодействие будет сменяться негативно «заряженным», не исключено обострение взаимных претензий. Важно не подбросить дров в костер, добавив своими действиями предпосылок для ссоры.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам взяться за насущные дела пораньше. Утром будут более мирными беседы и конструктивными поездки, возможны приятные новости, неожиданные удачные встречи. По мере развития событий начнут возникать очаги раздражения и срабатывать триггеры старых конфликтов. Не минует этой участи ваше близкое окружение, волна негатива заденет вашу родню, коллег, попутчиков или соседей.

Близнецы

Близнецов ждут полезные покупки и сделки. Можно удачно приобрести лекарства, продукты, вещи для дома. К сожалению, приятными моментами дело не ограничится. Звезды предупреждают о риске ущерба и потери, либо сопутствующей событиям суете и нервозности. Платой за полезное приобретение может стать высокий налог. Купленной вещи может требоваться ремонт, переделка, или окажется ограничен ее функционал.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков есть рычаги воздействия на ситуацию, но пользоваться ими следует аккуратно. Свое обаяние, красноречие, проницательность и дипломатичность вам лучше пускать в ход с утра. Днем удачный старт могут зачеркнуть неосторожность и агрессивность. Вас может лишить равновесия невозможность разрубить узел, чужая двойственность, отсутствие защит, вынужденное топтание на месте или откат назад.

Лев ‌‌

Сегодня свободу Львов ограничивает тот или иной комплекс обстоятельств. Многим Львам придется принести свои персональные интересы в жертву домашним делам и семейным планам. Если речь зайдет о собственных нуждах и личном выборе, то на первом месте окажется здоровье, служебный долг, производственная необходимость или другой нюанс, который предпишет вам определенный распорядок дня и другие условия.

Дева ‌‌

В любой минуте этого дня Девы найдут для себя что-то приятное. Многие Девы смогут остаться в стороне от бурь (или хотя бы не угодить в эпицентр конфликта). Наиболее спокойной и удачной станет первая половина дня. Это лучшее время для дружеского, родственного и любовного общения. Деловой суеты и срочных технических работ сегодня лучше избегать: с ними будет связано слишком много рисков и страстей.

Весы ‌‌

Сложности этого дня перевесят для Весов его приятные стороны. Возможен закономерный предсказуемый кризис цели, карьеры, партнерства, семейных опор или прежних моральных ценностей. Опасны инициативы. Стоит избегать начала сотрудничества и эскалации противостояния. Лучшая политика - использовать мелкие шансы и довольствоваться небольшими удачами. Возможна тайная помощь от друзей, семьи, земляков.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получат выгоду, приз или хорошие вести от далеких друзей. Многие Скорпионы будут заранее предвидеть свою победу. Несмотря на козни врагов и собственные ошибки, за прошлые заслуги вас будет ждать награда. Если скромна материальная отдача, вас порадует моральный бонус: подтверждение вашего авторитета, профессионализма, ума, прав или причастности к уважаемой влиятельной традиции.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит уклоняться от бесед с членами семьи, старыми друзьями и доверенными лицами. Важная тема дня - безопасность. Наряду с общим подведением черты, которого требует ситуация, заслуживает внимания любой остаточный комплекс конкретных задач, связанных с совместным имуществом, налогами, кредитами и взаиморасчетами. Самое время обсудить судьбу наследства или долгосрочного вклада.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно стать одинаково разборчивыми в общении с «чужими» и «своими». Это поможет им дергать лишь за самые безопасные нити управления событиями и не прикасаться без нужды к «смертельному оружию» - силе, власти, гневу или мести. Если невозможен нейтралитет, то все мягкие рычаги влияния (мирные переговоры, убеждения, симпатию, аргумент выгоды) рекомендуется задействовать утром.

Водолей

Водолеям день напомнит о старых долгах или обязанностях, идущих к завершению. Многим Водолеям придется заботиться о своем здоровье, о доме, службе, родне или питомцах. Возможны интенсивные переговоры с близкими, коллегами, сервисами, представителями медицины. Хорошо обсуждать сегодня вопросы о лекарствах, диете, обслуживании, рутинных процедурах, патронаже, о документах, перевозках и доставках.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня инстинктивно находят нужные им слова и каналы знаний, могут надеяться на успех в переговорах, учебе, информационных поисках, научной и любовной переписке. Но не стоит ждать вдобавок еще и комфортных внешних условий: чем ближе вечер, тем более грозовой будет «погода», возрастет число технических и эмоциональных осложнений, помех в эфире. Самые важные контакты лучше перенести на утро.