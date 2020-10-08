2021 год в свете символических звезд Ба Цзы. Часть 1

В сонме символических звезд Ба Цзы земная ветвь грядущего года – иньская земля Чоу относится к разряду звезд «Цветущий балдахин».

Звезда наделяет человека тонкостью восприятия, артистичностью, богатой фантазией и глубоким внутренним миром, дает способности к самовыражению себя на сцене, в спорте, в творческой работе с мыслью или конкретным физическим материалом.

Соответственно, все детки, родившиеся в 2021 году (после 4 февраля), будут иметь в личном раскладе «Цветущий балдахин» или Звезду искусств в своем годовом столпе. Их родителям важно будет вовремя выявить их таланты и творческие способности и направить их развитие в правильное русло.

Традиционно считается, что для выраженного проявления Звезда искусств обязательно должна присутствовать в личном раскладе.

Тем не менее, приход звезды с годом наверняка отзовется большей тягой к прекрасному в любых его проявлениях. Особенно у родившихся в годы и дни Змеи и Петуха. Что касается повелителей года – самих Быков, в них эта тяга присутствует всегда. Созерцательность и артистичность, что называется, у них в крови.

В альянсе с иньским металлом года Звезда искусств Чоу в большей степени может проявиться в пении, работе со словом, в скульптуре, ювелирном искусстве, ковке и художественном литье.

Металл Синь – это острые инструменты, осколки, тонкая детальная работа. Поэтому различного рода вырезания, выпиливания, резьба, плетение, мозаика и составление пазлов – это синхронные занятия для энергии Синь Чоу.

Кроме того, металл более других энергий связан с воздухом, с запахом.

Поэтому искусство составления парфюмерных композиций и творческую работу с ароматами также можно включить в ряд синхронных занятий.

В области спорта и физической культуры энергия Синь Чоу может выразить себя в культуризме, занятиях на тренажерах, боевых искусствах, стрельбе из лука или фехтовании.

Сильная энергия земли года приветствует любую работу на земле, ландшафтный дизайн, все, что связано с культивированием и облагораживанием приусадебного участка.

Но у всех Звезд искусства есть и другая сторона. Часто они делают нас более одинокими.

Созерцательность и поэтичность, уход в мир грез и фантазий стимулируют некоторое стремление к уединению, недоступность и замкнутость.

В новом году эти проявления в большей степени будут заметны у родившихся в годы и дни Тигра, Кролика и Дракона.

К сожалению, не всегда Звезда одиночества проявляется именно личной отстраненностью. Порой ваше одиночество может быть вынужденным.

Может случиться, что вас покинет кто-то значимый, или вам будет не хватать общения, нарушатся какие-то связи.

Постарайтесь не погружаться в хандру и печаль. Используйте время вашего инициативного или вынужденного одиночества с пользой, сконцентрируйтесь на важном, займитесь творчеством или личным развитием. Благо, как вы уже поняли, Звезда искусств предлагает нам много интересных вариантов.

С пожеланием творческого вдохновения, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)