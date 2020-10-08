5 знаков зодиака, которым в 2021 году улыбнётся удача

Астрологи предсказали, что для пяти знаков зодиака предстоящий год Быка будет особенно удачливым. Кто-то встретит свою любовь, а кто-то продвинется по карьерной лестнице.

Тельцам год Быка сулит большую любовь. Встретить вторую половинку они могут в любой момент. Но не стоит лениться в 2021 году. Счастье надо заслужить.

Дева в предстоящем году будет много трудится и не зря. Бык щедро отблагодарит ее за это. Например, повышением на службе. В 2021 году у Дев появится много интересных занятий, в том числе связанных с саморазвитием. Это поможет им в решении многих проблем.

2021 год одарит Весов энергией, которую только необходимо направить в нужное русло. И тогда удача будет сопутствовать и в любви, и в деньгах, и на профессиональном поприще.

Для Скорпионов год Быка будет успешен в материальном плане. Скорпионы будут много путешествовать. А полученную положительную энергию расходовать на работе, которая принесет долгожданные плоды.

В 2021 году Рыбы будут вознаграждены за приложенные усилия в году уходящем. Год Быка позволит расслабиться и набраться сил для финального рывка к серьезной цели.