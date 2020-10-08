Что предсказал пророк Гитлера

В 1930-х годах у Гитлера появился собственный пророк.

Парадокс состоит в том, что по происхождению он был евреем, но тщательно это скрывал. Эрик Ян Хануссен родился в бедной семье циркачей, которая гастролировала по Австрии и Италии.

Его мать умерла, когда он был маленький, а отец женился на вдове с двумя детьми. Мальчик сбежал из дома и начал заниматься вымогательством у уличных фокусников. Из-за того, что все детство он провел в цирке, он знал, как разоблачить магию и угрожал этим людям. Потом он сам стал таким.

Сам Хануссен говорил, что зарабатывал на жизнь обманом, но при этом уверял, что у него есть магические способности. В одной из книг он рассказал, как в три года проснулся ночью и вывел дочь аптекаря из ее дома, увел ее на кладбище, а потом дом взорвался.

Когда пророк познакомился с Гитлером, он рассказал ему, как использовать ораторское искусство и правильно жестикулировать. Хануссен предсказывал Гитлеру приход к власти и многочисленные успехи, а также предсказал поджог Рейхстага.

«Я вижу благословенные поля… Германия будет счастлива… Народ ликующими криками приветствует своего фюрера… у него еще есть враги… они пытаются нанести ему последний удар… однако сопротивление бесполезно…»

В восьмидесятые его предсказания были очень популярны, но из-за его скорой кончины в 1933 году ученым не удалось установить, какие предсказания стали выдумкой людей, а какие были речью самого пророка. Достоверно уцелевшими считается только часть.

Некоторые его предсказания так и не сбылись и оказались немного неточными. Например, он предсказывал, что Гитлер будет править десять лет, а потом будет предан близким окружением. Хануссен утверждал, что смерть Сталина наступит в августе 1953 года. Кроме того, он говорил, что вождь народов погибнет от насильственной смерти.

При этом другие его пророчества о будущем можно считать сбывшимися. Так, он увидел, что в XXI веке бумажные деньги заменят «электрические». Хануссен предсказал, что и в новом столетии изменятся войны.

«В 2000 году воевать будут не артиллерией и авиацией, а при помощи телевизионных мониторов»

По словам Хануссена, в 2200 году мегаполис Нью-Йорк будет стерт с лица Земли. Его разрушит волна, вызванная секретными экспериментами геологов. К 2500 году столицей мира станет Прага или Сан-Франциско.

Алевтина Кузнецова