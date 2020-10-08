7 имен, обладательницам которых повезет в браке

Имя предопределяет судьбу. Для того, чтобы девушка в будущем удачно вышла замуж, выберите для нее одно из этих 7-ми имен.

Любовь

Имя говорит само за себя. Такие женщины просто созданы для любви и не могут быть не счастливыми.

Юлия

Ранимые, нежные и очень заботливые женщины. Семья для них всегда на первом месте.

Анна

Сильные, целеустремленные личности. Женщины с таким именем добиваются успеха во всем. Семья не исключение.

Полина

Притягивает многих мужчин, потому что обворожительна и привлекательна. Но любит только одного.

Татьяна

Энергична и легка на подъем. Будет мужу и женой, и другом.

Виктория

Тщательно выбирает партнера. Потому что он должен быть самым лучшим, не иначе. Лидер по жизни, Виктория строит крепкие, семейные отношения.

Екатерина

Обладательница сильной женской энергетики. Серьезно подходит к выбору спутника жизни, который станет в дальнейшем ее опорой.