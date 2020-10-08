7 женских имен, которые сулят своим обладательницам счастье в браке

Имя предопределяет судьбу. Для того, чтобы девушка в будущем удачно вышла замуж, выберите для нее одно из этих 7-ми имен.
Имя говорит само за себя. Такие женщины просто созданы для любви и не могут быть не счастливыми.
Ранимые, нежные и очень заботливые женщины. Семья для них всегда на первом месте.
Сильные, целеустремленные личности. Женщины с таким именем добиваются успеха во всем. Семья не исключение.
Притягивает многих мужчин, потому что обворожительна и привлекательна. Но любит только одного.
Энергична и легка на подъем. Будет мужу и женой, и другом.
Тщательно выбирает партнера. Потому что он должен быть самым лучшим, не иначе. Лидер по жизни, Виктория строит крепкие, семейные отношения.
Обладательница сильной женской энергетики. Серьезно подходит к выбору спутника жизни, который станет в дальнейшем ее опорой.