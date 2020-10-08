Психолог: «Не надо искать объяснения кошмаров в сонниках»

Обращаться к всевозможным сонникам для трактовок тех или иных образов из сновидений не следует.

Каждый человек индивидуален, а сны являются отражением внутренних переживаний и эмоций. Поэтому единого объяснения быть не может, объяснила трансперсональный психолог Дарья Нелединская.

По её словам, когда физическое тело спит, подсознание продолжает работать и «разговаривает» с человеком. Однако для каждого эта информация индивидуальна. Поэтому лучший способ «расшифровать» послание подсознания — прислушаться к себе и попробовать расшифровать, что означает увиденное в контексте общего эмоционального состояния и событий окружающей действительности.

Особенно это касается неприятных снов и кошмаров.

Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого. Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы, наоборот, закапываем это в себе — и получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри. Нужно прислушаться к себе и постараться понять, почему я испытываю такие эмоции, что произошло, какие мои ощущения в данный момент, о чём мне сигналит моё «я», — рассказала Нелединская в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что люди нередко вообще не помнят свои сны. Однако психолог призвала не переживать из-за этого. По её словам, это не отклонение, а лишь особенность личности.