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Какие эмоции чаще всего разрушают знаков зодиака

Родной город3 часа назад
Фото: Родной город

Астрологи раскрыли, какие именно чувства больше всего присущи представителям разных зодиакальных знаков.

Тельцы, Близнецы и Водолеи благодаря своей любви к жизни умеют радоваться красоте окружающего мира и даже незначительным мелочам, а потому достаточно часто чувствуют себя счастливыми, если в жизни все складывается достаточно благополучно.

Раки, Львы и Козероги много сомневаются. Это может происходить как из-за неуверенности в себе, так и из-за желания сделать все наилучшим образом, отмечают специалисты по звездам.

Весы, Скорпионы и Рыбы весьма подвержены грусти. Представители этих знаков могут быть дольно меланхоличны и задумчивы, а также чувствительно, и поэтому нередко впадать в печаль.

Овны, Девы и Стрельцы – увлекающиеся натуры. Это касается как людей, так и различной деятельности. Рожденные под этими знаками со всей страстью погружаются в новые отношения или какое-либо дело.

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