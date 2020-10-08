Признаки того, что ваш род проклят

Череда неудач у всех членов семьи или одна и та же проблема у людей, связанных кровью, может означать, что род человека проклят.

Такое происходит, если он или его родственники переходят дорогу человеку, связанному с магией. Иногда беду на семью может навлечь враг, который обратился к темному колдуну. В некоторых случаях найти источник проклятья очень тяжело, так как оно может идти от давних предков, которые пострадали от рук колдунов.

Конфликты внутри семьи

Проклятье рода часто отражается на взаимоотношениях между домочадцами. Если внутри семьи часто возникают беспочвенные конфликты, то, возможно, семью прокляли. Это – самое безобидное, что может случиться при влиянии недоброжелателей.

Много вдов и вдовцов

Злой рок влияет только на тех людей, которые связаны кровью. Соответственно, если человек из семьи выходит замуж или женится, то новый член рода не попадает под влияние проклятья. Получается так, что новые родственники часто становятся вдовами и вдовцами из-за того, что они не связаны кровью.

Проблемы с детьми

Считается, что проклятья хорошо видны на детях. Это можно определить, если у молодой пары не получается зачать ребенка. Кроме того, могут возникать проблемы при беременности, например, выкидыши. В некоторых случаях проклятья распространяются на уже рожденных детей – они тяжело и часто болеют. Из-за того, что их энергетика очень слабая, они берут весь удар на себя.

Психическое здоровье

Проклятья оставляют след на психике человека, из-за чего в семье могут быть люди с отклонениями. Речь идет о заболеваниях и зависимостях. Алкоголизм – отчасти психологическая зависимость от спиртного, поэтому множественные случаи зависимостей или психических проблем также указывают на родовое проклятье.

Другие закономерности

Выше описаны самые частые проявления родового проклятья. Однако о нем могут говорить любые виды трагических закономерностей. Например, под негатив могут попасть все женщины в семье или все мужчины. Они могут страдать одной болезнью или погибать в определенном возрасте. Стоит изучить события, которые повторяются в семье. Если они происходят из раза в раз без очевидных объяснений, они могут говорить о том, что на семью наложено проклятье.

Алевтина Кузнецова