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Какие черты вашего знака больше всего нравятся людям

Крестьянская жизнь2 часа назад
Фото: Крестьянская жизнь

Специалисты по звездам раскрыли, что именно кажется окружающим лучшим в представителях зодиакальных знаков.

Так, в Тельцах, Скорпионах и Стрельцах людей больше всего очаровывают их эмоции. Представители этих знаков умеют выражать их так, чтобы понравится другим, и часто умело применяют свои чувства в творческом русле.

Лучшее, по мнению окружающих, в Близнецах, Раках и Рыбах – их честность и искренность. Рожденные под этими знаками вызывают доверие.

Львы, Девы и Козероги – очень отзывчивые знаки. Людям нравится, что они почти всегда готовы помочь другим, отмечают астрологи.

А Овны, Весы и Водолеи как никто другой умеют приносить близким ощущение счастья.

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