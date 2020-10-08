Какие черты вашего знака больше всего нравятся людям

Специалисты по звездам раскрыли, что именно кажется окружающим лучшим в представителях зодиакальных знаков.

Так, в Тельцах, Скорпионах и Стрельцах людей больше всего очаровывают их эмоции. Представители этих знаков умеют выражать их так, чтобы понравится другим, и часто умело применяют свои чувства в творческом русле.

Лучшее, по мнению окружающих, в Близнецах, Раках и Рыбах – их честность и искренность. Рожденные под этими знаками вызывают доверие.

Львы, Девы и Козероги – очень отзывчивые знаки. Людям нравится, что они почти всегда готовы помочь другим, отмечают астрологи.

А Овны, Весы и Водолеи как никто другой умеют приносить близким ощущение счастья.