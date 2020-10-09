Топ−3 знака зодиака, жизнь которых в октябре круто изменится

Прогноз подготовила таролог и ведунья Саона.

Вы устали от бесконечной суеты и выяснений отношений. Все, что вам нужно сделать, это мысленно вычеркнуть все проблемы из головы и начать жить по-новому. Удивительно, но это факт: все что вы задумаете, у вас непременно исполнится. Возможно, вы сами не понимали, что хотите сделать и что изменить, однако все происходящее будет только на пользу. Вы можете добиться успеха в любой сфере, за что бы вы ни взялись в данный момент. В личной жизни вас также ждет полоса перемен.

Вы многое пережили и испытали, однако, наконец-то, в вашей жизни наступит белая полоса. Те, у кого не ладится с работой, попробуют себя в новых сферах. Ваши друзья смогут помочь вам найти новое хобби. А небольшие радости и сюрпризы от родных и близких помогут вам зарядиться силами до конца года. Возможно, в вашей жизни есть добрая фея, которая преподнесет вам какой-то денежный сюрприз.

Вам кажется, что все идет наперекосяк. Жизни замерла, и все происходит не по вашему сценарию. Вы перепробовали многое, но, увы, результата нет. Октябрь — ваш месяц в полном смысле этого слова. Вас ждут маленькие и большие праздники и улыбки, которых хватит до конца года. Счастье, любовь и всеобщее благо будет окружать вас весь октябрь. Не забудьте поблагодарить своих родных за заботу и внимание — они этого очень ждут.