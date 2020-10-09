Удача настигнет ранних плашек — финансовый гороскоп на 10 октября

Сегодня основной пласт работы лучше запланировать на утренние часы.

Овен ‌‌

Это благоприятный день для тех Овнов, которые работают в кредитно-финансовых учреждениях, страховых и охранных агентствах, а также в силовых и правоохранительных структурах. У всех этих категорий работников возрастают шансы на карьерное продвижение. Вторая половина дня складывается удачно для деловых встреч.

Телец

Этот день благоприятен для увеличения доходов и роста уровня профессионального мастерства. Вы сможете освоить некоторые новые навыки, благодаря которым темп вашей работы ускорится. Это хорошее время для работников сферы услуг и развития делового партнерства. Преуспевают консультанты, дизайнеры, преподаватели и рекламные агенты.

Близнецы

Близнецы смогут проявить свои таланты в области изобретательства и рационализаторства. Возможно, вы сможете предложить более интересные технические решения, которые сумеете быстро протестировать. В любом деле старайтесь собирать и анализировать всю сопутствующую тематике информацию. Вторая половина дня и вечернее время более всего подходят для контактов.

Рак ‌‌

У Раков сегодня благоприятный день для учебы. Можно проходить через отборочные конкурсы и защищать диссертацию. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие регионы с целью расширения географии бизнеса. Вы вполне преуспеете в той работе, которая связана с индивидуальным обслуживанием клиентов

Лев ‌‌

Львам в этот день удастся довести до успешного завершения то дело, которое раньше никак не удавалось закончить. Рекомендуется сосредоточить свое внимание на тех делах, которые вы хорошо знаете и умеете. Основной целью текущей работы должно стать её качество. Во второй половине дня и вечером будет благоприятное время для работы в составе группы единомышленников.

Дева ‌‌

У Дев хорошее время для всех видов творческой деятельности. Любую новую информацию вы будете способны легко усваивать и творчески переосмысливать. Это время всевозможных экспериментов по тестированию и усовершенствованию методов в работе, дабы сделать свой труд более качественным и производительным. Для контактов лучше подходит вторая половина дня.

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день складывается удачно. Растут доходы от деятельности, связанной с недвижимостью, строительством, сельским хозяйством, коммунальными и городскими службами. Вторая половина дня и вечер складываются благоприятно для деловых встреч и поездок. Также хорошо пойдет работа с документами при подготовке отчетов.

Скорпион

Скорпиона в этот день важно держать под личным контролем все свои дела. Попытка делегировать свои полномочия может привести к снижению качества работы. Помните правило: «Если хочешь, чтобы работа было выполнена качественно, то сделай её сам». Условием успеха деловой встречи является ваша личная инициатива, ваше приглашение.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут успешно совмещать несколько работ, выполняя их в параллельном режиме. Если у вас помимо основной работы есть еще одна или несколько подработок, то этот день благоприятен для роста доходов главным образом за счет этих подработок. Возможно, вас попросят выйти поработать на замену заболевшего коллеги.

Козерог

Козерогам следует ориентировать себя на творческую работу в составе группы единомышленников. Также звезды советуют прислушиваться к своей интуиции. Дело в том, что сегодня у вас усиливаются экстрасенсорные способности, особенно дар предвидения некоторых событий. Это позволит вам действовать на опережение и своевременно уходить от неприятностей.

Водолей

Водолеям, занимающим руководящие должности, сегодня может поступать ценная информация из конфиденциальных источников. Благодаря этому вы сумеете правильно сориентироваться и принять взвешенные управленческие решения. Вторая половина дня располагает к инженерно-техническому труду, работе с компьютерной и офисной техникой.

Рыбы ‌‌

Рыб сегодня рекомендуется запланировать на первую половину дня деловые встречи, контакты, поездки. В утренние часы ваш интеллект будет особенно активным, и вы легко и быстро сумеете ориентироваться в информационном пространстве. Вторая половина дня располагает к наведению порядка в делах. Вы сможете благоустроить свое рабочее место, сделав свой труд более комфортным и производительным.