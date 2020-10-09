Боремся с суровой реальностью — гороскоп на 10 октября

23-24 лунные сутки. Сегодня напряженные аспекты Луны в Раке повышают чувствительность, возможна острая реакция даже на предсказуемые знакомые ситуации, справедливые меры и обоснованные действия.

Суровая реальность укажет предел возможностей, заставит ограничить запросы и умерить ожидания, строже соблюдать договор и охранять границы. Ссоры будут вспыхивать по привычке, по инерции, на финальном этапе сложных работ или долгого пути. Причиной тупика и нервозности может стать поломка старых вещей и ветхих конструкций, необходимость ремонта, переделки, защиты дома или территории. Вплоть до ночи сохранится аварийность.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам придется учитывать высокую вероятность домашних и прочих скандалов. Опасны раздоры из-за территории, сфер влияния в семье и бизнесе. Звезды советуют соблюдать два ключевых правила: контролировать свои эмоции и безотчетные привычки, не допуская минутных импульсов гнева и ненужной инициативы, а также строже очерчивать в каждом случае собственную территорию и не нарушать границы чужой.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает иметь в виду вероятность напряженных отношений с близким окружением и повышенный риск аварийных ситуаций на дорогах. По возможности, стоит отменить поездки, а в срочных перемещениях и сопутствующих хлопотах не терять бдительность. Опасность выше в дальнем пути, на международной трассе, при тесном контакте с носителями чужой культуры или гостями с отдаленных территорий.

Близнецы

Близнецам лучше не развивать бурную деятельность: сегодня от нее больше убытка, чем пользы. Чем активнее вы действуете, тем труднее избежать деловых, бытовых и других разногласий (особенно, если речь о деньгах или вещах). Возможна поломка, потеря или иной материальный ущерб, в том числе, из-за негативных последствий прошлого. Может подвести друг. Стоит избегать лишних трат и незащищенных сделок.

Рак ‌

Сегодня Раки повышенно чувствительны, склонны остро принимать раздражающие их моменты и давать неадекватную защитную реакцию в случае нападения. Велика вероятность персонального конфликта. Вы можете несправедливо вылить свой гнев на того, кто случайно был рядом. Звезды советуют беречь ровные отношения с партнером и родителями, а также нужными людьми в профессиональной, правовой и деловой сфере.

Лев ‌‌

У Львов сегодня не лучший день. Успехи вероятнее на поприще помощи другим или преодоления застарелых проблем, чем при попытке удовлетворить свои прихоти. Не самые удачные сутки для спокойного отдыха. Стоит приготовиться к ухабистому пути, полному препятствий. Возможны ограничения, технические осложнения, бытовые авралы, семейные неурядицы, обострения недомоганий. Может требоваться ремонт, уборка.

Дева ‌‌

Сегодня дела у Дев и их близкого окружения идут с переменным успехом. Даже перспективные задумки закончатся не слишком хорошо - например, победа не будет стоить усилий. Ситуацию могут осложнить технические осечки или семейные ссоры. Звезды советуют заранее настроиться на скромный результат: возможно, тогда вам удастся обмануть судьбу и испытать приятное чувство удовлетворения от умеренной удачи.

Весы ‌‌

Сегодня для Весов чревата активность. Лучше свернуть инициативы и действовать лишь по необходимости. Например, в ситуации, близкой к аварийной, при угрозе личной безопасности, дому или карьере. Нет резона тратить силы на разрешение долгого конфликта, который уже близок к своему естественному финалу. Не стоит лишний раз обострять отношения с покровителями, охраной, родней, национальным кланом.

Скорпион

Сегодня даже изначально удачная ситуация может обернуться для Скорпионов своей напряженной стороной. Дабы не провоцировать неприятности, звезды советуют не делать лишних телодвижений. Например, удовольствоваться полученным призом и не пытаться заслужить еще один бонус. Лучше вовремя закончить путь, поставить точку в беседе, исследовании, поиске, экскурсе в прошлое или другой увлекательной акции.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит надеяться на новую прибыль от коллективного дела или на рост своей доли в общем имуществе. Жизнь поставит предел вашим запросам и обозначит границу возможностей. Нужны меры охраны, но также следует отдать долги, держать под контролем свои аппетиты и действовать законно - тогда, возможно, защита не понадобится. Важнее личных вкусов будут интересы семьи, клана или группы.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что главное достижение этого дня - уход от конфликта. В любых отношениях, а также в своем поведении в целом лучше взять за основу принцип «худой мир лучше доброй ссоры». Вместо подтверждения своего авторитета и подпитки самолюбия, имеет смысл сделать ставку на выдержку и умение держать безопасную дистанцию: она будет вашей лучшей защитой во внешнем мире и в семье.

Водолей

Сегодня Водолеев всюду поджидают сложности. То, что казалось простым на словах, будет трудным на деле. Особенно вероятны проблемы в срочных хлопотах, при поиске неотложной помощи, инструментов, техподдержки, транспорта. Вплоть до ночи вероятны поломки, опоздания, тупики, локальные мини-конфликты. Возможна нервозность на финальном этапе работ или лечения. Не рекомендуется приступать к новым делам.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам сделать своей главной задачей не прогресс, а избегание лишних сложностей. Обстановка вплоть до ночи останется напряженной, даже в простых делах и на знакомых путях возможны срывы и сбои. Мелкие осложнения могут вызывать неоправданно бурную эмоциональную реакцию у вас или у вашего окружения, включая детей, родню, партнеров и пассию. Важные мероприятия лучше отменить.