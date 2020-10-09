Не бросайтесь в крайности — любовный гороскоп на 10 октября

Сегодня вы будете готовы сделать все, чтобы изменить ситуацию. Но вредить себе при этом не стоит.

Овен ‌‌

Некоторые Овны рискуют оказаться в смешном, неловком положении перед любимым человеком. Если с вами это случится, постарайтесь отнестись к этому с юмором. Одинокие Овны постараются всю свою энергию направить на устройство личной жизни.

Телец

Не исключено, что Тельцы постараются чересчур ответственно отнестись к своим обязанностям перед второй половинкой. Звезды подсказывают, что всплеск фантазии и импровизаций благотворно отразится на ваших отношениях. Свободные Тельцы сегодня вряд ли по достоинству оценят знаки внимания в свой адрес.

Близнецы

Звезды предостерегают Близнецов от излишней требовательности по отношению ко второй половинке. Жизнь одиноких Близнецов в этот день может быть очень насыщенна. Не исключено, что вам будет трудно сделать выбор в пользу одной кандидатуры.

Рак ‌‌

Личная жизнь многих Раков в этот день может пройти под знаком романтики. Поэтому постарайтесь позаботиться сами об атмосфере чувственности, и порадуйте этим вторую половинку. Одиноким Ракам желательно будет положиться на судьбу и извлекать удовольствие из естественного хода событий.

Лев ‌‌

Близкий человек может засыпать вас своими проблемами и просьбами. Не исключено, что это на какой-то момент лишит вас душевного равновесия. Для многих свободных Львов актуальное значение приобретет умение подать себя и произвести нужный эффект.

Дева ‌‌

Для Дев этот день может сложиться исключительно позитивно. Во многом это будет ваша заслуга. Скорее всего, сейчас вы смотрите на отношения с пассией весьма оптимистично. Свободные Девы могут неожиданно пересмотреть свою точку зрения на интересующего их человека.

Весы ‌‌

В личной жизни многих Весов в этот день не ожидается крутых поворотов и ярких событий. Впрочем, ваш рейтинг в глазах любимого человека может возрасти за счет умелого решения непростой ситуации. Для одиноких Весов в сердечных отношениях день, скорее всего, сложится как нельзя лучше.

Скорпион

Сегодня многие Скорпионы могут позволить себе такую роскошь, как говорить все, что думаешь. Вам не нужно волноваться о том, к каким это приведет последствиям, так как партнер готов вас понять. А вот одиноким Скорпионам, напротив, желательно тщательно взвешивать свои слова.

Стрелец

Вполне возможно, что Стрельцам в этот день захочется больше взаимопонимания и душевности в отношениях с любимым человеком. Для свободных Стрельцов этот день наиболее благоприятный, чтобы произвести незабываемое впечатление.

Козерог

Не исключено, что сегодня ваш любимый человек примет решение, с которым вы не согласитесь. Однако вам придется признать, что оба партнера имеют право на самостоятельное мнение. Одинокие Козероги сегодня могут познакомиться с потенциальным партнером.

Водолей

Скорее всего, сегодня объекту вашей симпатии потребуется ваша поддержка и совет. Жизненная ситуация, в которую попала ваша вторая половинка, непроста, но вместе вы справитесь. Сегодняшний день принесет многим свободным Водолеям удачу в сердечных делах.

Рыбы ‌‌

Астрологические влияния этого дня Рыбам принесут обостренную чувствительность. Возможно, вы принимаете все чересчур близко к сердцу и готовы пойти на крайности, чтобы изменить ситуацию. Свободным Рыбам предстоит испытать волнующее любовное приключение.