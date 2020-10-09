Как вести себя у могилы, чтобы не навлечь беду

Чаще всего люди навещают на кладбищах родственников или близких людей.

В связи с тем, что на местах захоронения людей совершенно другая энергетика, есть определенные правила поведения на кладбище, и у могил. Чтобы не навлечь беду на себя или близких усопших, нужно вести себя очень аккуратно.

Что нельзя говорить

Считается, что с покойником вообще не следует разговаривать у могилы, а лучше делать это через молитву. Однако, если человеку это необходимо для того, чтобы успокоиться, он может высказаться усопшему. Не стоит говорить о своих удачах и успехах в делах, иначе можно оставить их все на кладбище, и дальше человека начнут преследовать только неудачи. Кроме того, нельзя жаловаться покойнику на жизнь, иначе он заберет душу в другой мир, где этих проблем не будет.

Что брать с собой

На кладбище не принято приходить с пустыми руками. Лучше всего взять с собой еду, выпивку и цветы в качестве дара усопшему. Кроме того, уходя, следует кинуть на могилу несколько монет. Таким образом человек дает «откуп» душе, которая покоится в могиле. Уходя с кладбища, если у вас что-то упало, ни в коем случае не стоит это поднимать. Все, что упало в этом месте – остается там.

Как приходить и уходить

Считается, что, если вы приехали навестить покойного родственника на кладбище, нужно заходить через боковой вход. Через центральный заходят только при похоронах. Вход нужно пересекать с открытыми ладонями, то есть в руках не должно быть ничего зажато. Если вы держите сумку, перевесьте ее на плечо. Если в руках букет, положите его в пакет. Пальцы и кисти рук должны быть открыты.

Алевтина Кузнецова