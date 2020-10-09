Астролог: «Этим знакам зодиака противопоказан алкоголь»

Планета Нептун отвечает за зависимости, поэтому знаки, в которых Нептун занимает особое положение, более подвержены алкогольной или иным зависимостям.

Астролог Лилия Любимова перечислила знаки зодиака, которым стоит воздержаться от посещения алкогольных вечеринок и распития спиртного в компаниях, дабы не поддаться искушению с необратимыми последствиями.

«Это знаки Водолея, Льва и Рыб — три самых основных знака в группе риска», — рассказывает Лилия Любимова. — «Лев, если начинает пить, обязательно спивается до состояния драной кошки. Он не может остановиться, пока не дойдет до этой кондиции».

В таком случае, Льву лучше вовсе воздержаться от распития алкоголя. То же можно сказать и о Водолее, но по другой причине. По словам астролога, этот знак чаще склонен к зависимостям скорее наркотического, чем алкогольного плана. Но в любом случае из-за этого он попадает в серьезные неприятности под влиянием дурных компаний.

«Чаще всего с Водолеем это происходит из-за того, что этому знаку невероятно ценны друзья, и по дружбе он будет заступаться за тех, для кого, возможно, этого делать не стоит», — объясняет Лилия Любимова. — «Иногда такие «друзья» пользуются Водолеем и сбивают его с правильного пути».

Последний из знаков, которые любят уходить в отрыв — Рыбы, по мнению астролога, склонны к фантазиям, они очень мечтательны и чувствительны. Поэтому они любят преувеличивать и слишком поддаются влиянию со стороны. Они легче всего попадают в эмоциональные зависимости, в депрессивные состояния и спасаются от этого при помощи вспомогательных средств — спиртного.

«В противовес им можно выделить несколько знаков с блестящим самоконтролем, за которых можно быть спокойными на вечеринках», — рассказывает Лилия Любимова. — «Лучше всего себя контролируют Козерог и Дева».

По словам астролога, Девы в принципе серьезно зациклены на своем здоровье, часто соблюдают здоровый образ жизни. Представители этого знака менее всего подвержены пагубным зависимостям, так как они нацелены прожить не только долго, но и функционально.

«Пальму первенства держит Козерог — пока у него есть другие цели (продвижение по карьерной лестнице, саморазвитие, семья), он очень сосредоточен на их достижении», — объясняет Лилия Любимова. — «Поэтому ради сиюминутного «отдыха» он собственно, не готов жертвовать долгоидущими планами».

Но стоит Козерогу утратить эту цель (такое часто случается с ними на пенсии), если он не знает, куда себя деть, начинаются подобного рода безобразия. По словам астролога, Козерогам крайне желательно в таком возрасте перепрофилироваться на другие дела — строительство дачи, ремонта в доме и так далее. Тогда они смогут направить свою целеустремленную энергию в нужное русло.

«Еще один знак, который слабо поддается влиянию спиртного — это Скорпион. Он может попробовать алкоголь ради вызова или ради любопытства, но в целом он способен взять себя в руки практически в любой ситуации», — рассказывает Лилия Любимова. — «Очень редки случаи, когда представители этого знака спиваются до безобразия».

Среднее влияние алкоголя сказывается на Стрельце, он может поддержать компанию, может даже перебрать, но чтобы совсем довести себя до беспамятства — это ему не свойственно. Этому знаку важен антураж, однако проблема в том, что подвыпивший Стрелец может дебоширить. Ему становится море по колено.

У Близнецов схожая со Стрельцом проблема, однако с одним отличием. Стрелец будет выступать распорядителем, радостно подливать окружающим и озвучивать громкие тосты. Близнецы, напротив, относятся к категории ведомых, которые эти самые тосты не могут не поддержать. Поэтому в непьющей компании они будут себя чувствовать столь же комфортно и ни за что не станут пить дома в одиночестве.

«Весы достаточно равнодушны к алкоголю, но все зависит от окружения», — уточняет астролог. — «Если Весы попадают в пьющую компанию, они не могут сказать нет. Однако Весы — тихий, скучный алкоголик, поэтому смысла намеренно их спаивать у окружающих нет».

Неожиданно выпить и перебрать по настроению способен Рак, но это, скорее, исключение из правила. Овен и Телец могут выпить от случая к случаю, в умеренных количествах.

«Причем Овен тоже склонен к дебоширству в плане: «А теперь мыши пошли котам морду бить». Они становятся очень агрессивными и не осознают своих возможностей», — предупреждает Лилия Любимова. — «Поэтому, хотя подобное происходит редко, пить им тоже особо не стоит».

Среднестатистический Телец гораздо больше заинтересован зарабатыванием денег, нежели их тратой, считает астролог. Самое главное — привить этому знаку то, что алкоголь — пустая трата средств.

Чтобы хоть как-то нивелировать алкогольную зависимость знаков-дебоширов, им стоит общаться с надежными, более собранными знаками зодиака, которые проконтролируют ситуацию. И ни в коем случае не попадать под дурное влияние.