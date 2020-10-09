До конца 2020 года три знака зодиака победят нищету

Нынешний год – год Белой Крысы, которая является приближенной к восточному богу изобилия Ганеши.

Крыса знает счет деньгам и не любит с ними расставаться. К сожалению, этот год оказался крайне непростым для материального благосостояния всех знаков. Были и такие, кто «провалился» в нищету. Астрологи сделали свои прогнозы и вычислили 3 знака, которым удастся выбраться из бедности уже к концу текущего года.

Телец – один из самых трудолюбивых знаков, однако и у него последнее время возникали проблемы. Звезды говорят о том, что для Тельца год не сулит сверхприбылей, но сейчас закладывается вектор развития на следующие годы. Чтобы поправить свое материальное положение, представителю знака вероятно придется сменить место работы или сферу бизнеса. Учитывая ситуацию с пандемией, возможно, хорошим решением будет переход во фриланс или перевод работников на «удаленку» для экономии расходов. Во второй половине года важно сосредоточиться на повышении квалификации, развитии профессиональных связей или разработке собственного проекта. Уже к концу декабря Телец сможет оценить первые финансовые результаты.

Близнецы с прошлого года настроены весьма пессимистично по отношению к финансам. Они устали прилагать усилия, которые не дают нужной отдачи. Звезды уверяют, что наконец-то удача повернется к ним лицом и выведет из бедности. Чтобы не упустить свой шанс, Близнецам необходимо, начиная с сентября, много общаться и обсуждать различные идеи для бизнеса. Возможно, через знакомых найдется подходящая вакансия или придет идея, как монетизировать хобби. Чем более творческим будет найденное дело, тем скорее оно принесет хороший доход.

Козерог – известный трудоголик, но и у него периодически возникают финансовые трудности. Чаще всего они связаны со сложными событиями, например, проблемы со здоровьем или переезд, но тем настойчивее они требуют своего решения. Чтобы избавиться от материальных проблем до конца текущего года, Козерогу необходимо уделять много времени деловому общению и самообразованию. Это период, когда плодотворным станет смена нелюбимой работы или сферы деятельности. Стоит решиться на это, потому что звезды «видят» в этом шаге заоблачную перспективу: до конца года доходы могут удвоиться.

Прислушайтесь к советам звезд и выбирайтесь из нищеты!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог