Психолог объяснила, с чем связано частое переедание

Если человек часто ест больше, чем ему на самом деле нужно, это может быть связано с его психологически состоянием.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина.

По ее словам, причина переедания может скрываться в детстве.

— Еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идет из детства: ребенок поплакал, дали ему конфетку, он успокоился. Еда может ослаблять боль, чувство утраты, разочарование. Еда — это компенсация неудовлетворенных потребностей, — сказала психолог.

Она отметила, что люди часто не понимают, чего они хотят на самом деле. А вместо решения этого вопроса выбирают самое легкое — поесть.

Варвара Зародина пояснила, что пища является источником удовольствия. Нужно стремиться к тому, чтобы еда была не единственным источником радости. А когда положительных эмоций будет достаточно, человек не будет переедать, добавила психолог.