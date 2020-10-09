Признаки того, что у вас отталкивающая энергетика

Вы наверняка замечали, что есть люди, которые не сделали вам ничего плохого, но они вас ужасно раздражают и вам не хочется с ними общаться.

О ваших желаниях говорит чутье и отталкивающая энергетика человека. Она может появиться из-за усталости, плохих поступков или злости, которую вы испытываете к другим людям. Проверьте себя, излучаете ли вы отталкивающую энергетику для других.

Вас избегают люди

Людей с отталкивающей энергетикой часто избегают. Вы можете быть безмерно компанейским человеком, но другим с вами общаться тяжело. Если вы пытаетесь вытащить старого знакомого на чашку кофе или в кафе, а у вас это не получается довольно долго, значит, вы отталкиваете его чем-то. Однако не стоит судить о своей энергетике по одному человеку. Задумайтесь, как часто близкие люди отказывают вам, когда вы предлагаете встретиться или не остаются с вами наедине. Если случай не единичный, значит, нужно задуматься.

Вас раздражают другие

Речь идет не о том моменте, когда вы не в настроении, а в целом. Вы можете постоянно злиться на коллег и делаете это беспочвенно. Вам постоянно хочется задеть другого человека или поспорить с ним, чтобы поставить его на место и доказать свою правоту. В этой ситуации важно не воплощать свои планы в жизнь. Речь идет о том, что, если вы чувствуете раздражение и злость, не стоит давать им вырываться наружу. Сдерживайте порывы, и ваша энергетика улучшится.

Человек отдаляется от вас при разговоре

Вы можете не замечать этого, но при контакте человек может физически отдаляться от вас. Чаще всего это происходит подсознательно и незаметно, поэтому вы можете не обращать внимания. Пообщайтесь с людьми и последите за их поведением. Если от вас начинают быстро отходить, значит, у вас не самая положительная энергетика.

Люди замолкают, когда вы начинаете говорить

Этот пункт связан не столько с отталкивающей, но с подавляющей энергетикой. Обратите внимание, замолкают ли люди, когда вы заходите в помещение. Некоторые уверены, что такой знак говорит о том, что в комнате обсуждали вас, но это не всегда так. Последите за тем, как вы общаетесь в компании. Возможно, вы просто давите на людей и этим отталкиваете их.

Алевтина Кузнецова