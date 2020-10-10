Рано раскрывать все секреты — любовный гороскоп на 11 октября

Не стоит посвящать своего партнера в то, что вы скрываете уже очень давно. Еще не время.

Овен ‌‌

Не исключена вероятность, что Овнам сегодня придется развеять некоторые заблуждения своего любимого человека относительно ваших отношений. Одинокие Овны, смогут познакомиться с потенциальным партнером, о котором они давно мечтали.

Телец

Не исключено, что в словах любимого человека вы словно чувствуете какую-то двусмысленность. Однако это ошибочное мнение. Звезды подсказывают, что вам стоит снова доверять второй половинке. Некоторые одинокие Тельцы в этот день могут существенно расширить круг знакомых.

Близнецы

Астрологические влияния этого дня, скорее всего, подтолкнут вас к важному шагу. Доверьтесь вашей интуиции, но и здравый смысл отбрасывать нельзя. Не исключено, что в окружении свободных Близнецов сегодня появится человек, на которого вы не можете не обратить внимания.

Рак ‌‌

Астрологические влияния этого дня, скорее всего, подтолкнут вас к важному шагу. Доверьтесь вашей интуиции, но и здравый смысл отбрасывать нельзя. Не исключено, что в окружении свободных Близнецов сегодня появится человек, на которого вы не можете не обратить внимания.

Лев ‌‌

Скорее всего, что в этот день атмосферу внутри вашего союза будете задавать именно вы. От вас зависит душевное состояние вашей второй половинки, а также взаимопонимание и душевная близость. Сегодня одинокие Львы могут захотеть обновлений и серьезных перемен в своей жизни.

Дева ‌‌

Возможно, в этот день Девам захочется побыть в одиночестве. Постарайтесь объяснить пассии, что это не конец ваших отношений, а всего лишь необходимая пауза для гармонизации душевного состояния. Одиноким Девам небесные влияния могут принести непростой выбор.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня Весам предстоит серьезный разговор с любимым человеком. События, которые произойдут сегодня, будут иметь влияние еще долго. Одинокие Весы сегодня могут начать новые отношения. Однако не стоит ждать новых знакомств, ищите пассию среди своих знакомых.

Скорпион

Сегодня некоторым Скорпионам может в голову придет замечательная идея, с которой им обязательно нужно поделиться с любимым человеком. Сегодняшний день будет способствовать популярности свободных Скорпионов среди противоположного пола.

Стрелец

Сегодняшний день может принести многим Стрельцам борьбу и конфликты. Кто-то из вашего ближайшего окружения захочет поссорить вас с любимым человеком. Одиноким Стрельцам в этот день звезды советуют остерегаться новых случайных знакомств.

Козерог

В этот день Козерогам звезды советуют отнестись к себе более критично. Скорее всего, проблемы с любимым человеком во многом создали вы сами. Небесные влияния могут принести некоторым свободным Козерогам неожиданный романтический интерес со стороны давнего знакомого.

Водолей

Не исключено, что Водолеи готовы сделать, наконец, решительный шаг и поставить точку в отношениях с любимым человеком. Одинокие Водолеи сегодня могут встретить свой идеал. Звезды подсказывают, что нужно пользоваться моментом, а для этого вам нужно попасть в нужное место в нужное время.

Рыбы ‌‌

Вы будете вынуждены скрывать от любимого человека какую-то важную информацию. Время раскрывать секреты еще не пришло. В этот день одиноким Рыбам остро потребуется помощь и поддержка своего бывшего возлюбленного. Не стесняясь, попросите совета.