Настраиваемся на позитив и креатив — гороскоп на 11 октября

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве советует мыслить креативно и нестандартно, сулит неожиданные вести и сенсации, сюрпризы в общении и в пути.

В ходу двусмысленные шутки, игры и парадоксы, забавные ракурсы знакомых вещей, популярные мемы, смешные фотокадры и видеоролики. Квадрат к Меркурию усложнит информационный обмен, придаст многим сообщениям скрытый подтекст. Каверзные вопросы могут задавать дети, друзья и даже случайные собеседники. Лучше не вступать в переговоры, не затрагивать серьезные темы, отложить обсуждение налога, кредита, долга, покупку интимных подарков и средств связи, прокладку маршрута.

Овен ‌‌

Сегодня Овны начнут мыслить более креативно. Результат не заставит себя ждать: многие Овны ухитрятся найти точку равновесия или временный компромисс в самой неожиданной ситуации. В том, что она будет, сомнений мало. День может принести нерядовой поворот событий в финансово-налоговой сфере, в творчестве или игре, в любви или отношениях с друзьями. Родителям-Овнам зададут нестандартную задачу дети.

Телец

Тельцам стоит готовиться к новому повороту беседы или неожиданной встрече. Тельцам, которые сами не прочь шокировать аудиторию, представится шанс продемонстрировать оригинальный ход мысли и неординарное чувство юмора. Со стороны друзей, детей, домочадцев и других собеседников сегодня возможны шутки с подтекстом. Не стоит заключать договор и обсуждать всерьез темы жилья, семьи, любви, наследства.

Близнецы

Сегодня Близнецам преподнесет не слишком приятный сюрприз их любимая сфера легкого общения. Новости, популярные мемы и расхожие анекдоты порой будут бить по вашим скрытым уязвимым местам (например, по здоровью). Не всегда будут деликатны ваши друзья, коллеги, попутчики, случайные собеседники, а также родственники, дети, помощники и пользователи ваших услуг. Возможны неожиданные моменты в дороге.

Рак ‌‌

Раков этот день подталкивает к непрактичным незапланированным расходам. Немалую роль в таких тратах способны сыграть друзья, рекламные объявления, просьбы детей и любимых, нечаянный случай. А также ваши собственные творческие замыслы, не осуществленные надежды и планы. Ваш взгляд привлечет нечто яркое и эффектное: модная новинка, оригинальный подарок, аксессуар для связи, игры или творчества.

Лев ‌‌

Сегодня Львы окажутся в ситуации, где вынуждены импровизировать как ораторы. В рядовой ситуации многие Львы, неожиданно для себя и окружающих, будут говорить нетипичные вещи. И ваш собственный юмор, и шутка близких порой будут не совсем удачными. Не лучший день для серьезных семейных и партнерских бесед, ответственных переговоров, покупок, оформления документа, для поиска друзей, дома и работы.

Дева ‌‌

Девам этот день сулит неожиданные вести, вынужденные изменения в маршрутах и текущих планах, новые повороты в работе и учебе. Не всем Девам понравится тон окружающих, включая собственных детей, друзей и родственников. Может удивить мнение корреспондентов, случайных знакомых и попутчиков. Не все открытия будут приятными. Стоит отложить свои обращения и ответы, взять время на обдумывание новостей.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам воздержаться от покупок, продаж и вложений. Не стоит воспринимать буквально советы и шутки друзей (особенно, в финансовой и интимной сфере). Не лучшее время для выбора банка, поиска инвестора или встречи с кредитором. Неожиданные удачи возможны в обменных операциях, а также в делах, подразумевающих равноправное партнерское сотрудничество, обмен ролями или функциями.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит приготовиться к неадекватному восприятию своих слов, в том числе, шуток и творческих предложений. Аудитория не останется равнодушной к вашему остроумию, но может оставить без внимания суть вашей речи. Оценив ваш артистизм и красноречие, окружающие могут пренебрежительно отнестись к вашим чувствам и нуждам. Не лучший день для выступления, собеседования, дружеской встречи.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов есть повод для оптимизма, общительности и любознательности. Но не все находки, шутки и новости будут радовать одинаково. Некоторые известия должны вас не только позабавить или заинтриговать, но и насторожить. Возможно, будут вскрыты нелицеприятные подробности о нужных вам людях. Не стоит заводить в эти сутки дружбу, приступать к учебе или исследованию, отправляться в путь.

Козерог

Козерогам день сулит оригинальные находки, порой забавные, а порой малоприятные. Возможны неожиданные комментарии друзей, подробности о прошлом. Интересные темы могут быть освещены в неприятном вам ключе, а ваши ценности осмеяны. Лучше отложить важную встречу, дебют, денежный перевод, разговор с детьми, признание в любви, отправку личного письма, публикацию научных открытий или творческих работ.

Водолей

Водолеям предстоит ориентироваться на обстановку и чужой настрой, постоянно быть готовыми к обратной связи с сюрпризами. День подходит для состязания в остроумии, но не для серьезных переговоров или выяснения отношений. Любой диалог сегодня может свернуть в неожиданное русло. Игра, сотрудничество, совместная авантюра пойдут хорошо, если не требуют рутинных согласований и допускают импровизацию.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам забыть о стандартном порядке дел. Это день творческих вольностей, совмещения разных задач и специфического юмора. Окружающие могут рассуждать в легкомысленном тоне о важных для вас вещах. Если вы ко всему относитесь серьезно, болеете или пребываете в мрачном состоянии духа, вам будет трудно с кем-то подружиться, найти общий язык с коллегами, помощниками, детьми.