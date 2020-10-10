Тратьте деньги с умом — финансовый гороскоп на 11 октября

Сегодня стоит задуматься об оплате счетов, а не о покупке новых вещей.

Овен ‌‌

Наиболее важные дела Овнам лучше запланировать на первую половину дня. Это хорошее время для использования технических новинок и освоения компьютерных технологий. В трудовом коллективе устанавливается гармоничный психологический микроклимат. В конце рабочего дня воздержитесь от принятия финансовых решений. Не торопитесь с обменом валюты.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется больше внимания уделять вопросам, связанным с усовершенствованием стиля и методов в работе. Вы сможете открыть и реализовать скрытые резервы, благодаря чему может существенно повыситься производительность труда. В конце дня могут быть осложнения в работе строителей и коммунальщиков.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня благоприятное время для проведения ремонтно-строительных работ. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в недвижимость. Успешно идет удаленная работа на дому. Вместе с тем во второй половине дня могут быть неприятности в поездках. Запланированные на вечер деловые встречи могут сорваться по независящим от вас причинам.

Рак ‌‌

У Раков в первой половине дня будет благоприятное время для контактов, поездок и торговли. Вы преуспеете в расширении и укреплении деловых связей. Можно делегировать часть своих полномочий деловым партнерам и давать поручения знакомым – результативность дел от этого не пострадает. В конце дня воздержитесь от принятия финансовых решений – могут быть убытки.

Лев ‌‌

В первой половине дня Львам рекомендуется использовать технические новшества для выполнения плановых заданий. Это позволит вам повысить производительность труда. Успешно идет освоение компьютерных технологий. Также это хорошее время для покупок. Вторая половина дня может быть связана с неприятностями при взаимоотношениях с вышестоящим руководством – вам могут сделать несправедливое замечание.

Дева ‌‌

Девам рекомендуется использовать первую половину дня для личностного развития. Успешно проходит профессиональное обучение. Бизнесмены смогут установить взаимовыгодные контакты с деловыми партнерами в других странах и регионах. Вторая половина дня может быть связана с некоторыми ограничениями в работе. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки.

Весы ‌‌

У Весов первая половина дня благоприятствует удаленной работе и любым видам дополнительной подработки. Вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время на подмене заболевшего коллеги. Хорошо идет урегулирование вопросов, связанных с долгами. На вторую половину дня лучше не планировать важных дел. Это нестабильное время, когда могут неожиданно поменяться обстоятельства.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине дня удачно складываются обстоятельства. Возможно, вам не потребуется выполнять сложную рутинную работу и это значительно облегчит ваш труд. Можете рассчитывать на выдачу денежной премии и иных материальных поощрений от работодателя. В конце рабочего дня могут возникнуть сложности у тех, кто занимает руководящие должности.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня прекрасное время для карьерного продвижения. Более всего преуспеют те из вас, кто занимает управленческие и административные должности. Бизнесменам рекомендуется заниматься технической модернизацией. В конце дня могут быть внезапные технические сбои и конфликты в трудовом коллективе. Старайтесь не браться за излишне сложную работу.

Козерог

Первая половина дня благоприятствует Козерогам, находящимся в командировке или работающим на вахте. Вам будет полезно и выгодно контактировать с людьми из других стран и регионов. Также хорошо использовать это время для повышения уровня квалификации. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для финансовой деятельности. От обмена валюты пока лучше воздержаться.

Водолей

Водолеям в первой половине дня хорошо заниматься финансовыми вопросами: оплачивать счета, брать и давать деньги взаймы. При необходимости можно подавать заявления в банк на выдачу кредита – банк с большой вероятность одобрит вам кредит. В конце дня могут оказаться нарушены некоторые договорные обязательства. Воздержитесь от оформления договора аренды.

Рыбы ‌‌

У Рыб в первой половине дня могут активизироваться деловые партнерские связи. Успешно идет переговорный процесс, можно подписывать юридически обязывающие документы. У работников сферы услуг может увеличиться количество клиентов. Ваши услуги будут пользоваться популярностью. В конце дня может сложиться напряженная обстановка в трудовом коллективе.