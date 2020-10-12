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Женские знака зодиака, о которых не перестают думать мужчины после расставания

Говорит Уфа4 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Говорят, что расставание мужчины переносят намного легче, нежели женщины, однако астрологи так не считают.

Они назвали женские знаки зодиака, которые способны заставить мужчин страдать об упущенных отношениях.

Овен. Харизматичны и обаятельны женщины-Овны. Они способны покорить сердце любого мужчины. Столь свободолюбивые женщины могут перевернуть взгляды человека, с которым решат соединить судьбу. Среди них верные жены, которые окружают теплом и заботой своих мужчин. Расставание с женщинами-Овнами оставляет неизгладимый след.

Рак. Женщины-Раки сентиментальны. Эти утонченные особы с легкостью привязывают к себе мужчин, побуждая тех проявлять заботу. Такие женщины понимают, как создать гармонию в отношениях. Мужчины обычно тяжело переживают расставание с женщинами-Раками. Им приходится много страдать, вспоминая уютные вечера, вкусные обеды и заботу.

Водолей. Представительницы знака харизматичны. Они знают себе цену и привлекают внимание мужчин своей энергетикой. Женщины-Водолеи не любят от кого-либо зависеть, однако повстречав единственного, часто отступают от своих идеалов в пользу отношений. Такие женщины не прощают предательства и не возвращаются к тем, кто не оправдал их надежд. Мужчины обычно тяжело переживают расставания с ними.

Дева. Женщины-Девы педантичны, они знают себе цену и производят впечатление деловых особ. Но несмотря на это, оставляют неизгладимый след в сердцах мужчин. В отношениях интересы спутника они ставят выше своих, что, к сожалению, ценят не все. Обычно мужчины тяжело переживают расставание с женщинами-Девами. Однако вернуть их доверие ни у кого не получается.

К выбору спутника астрологи советуют подходить с большой ответственностью. Можно заранее ознакомиться с гороскопом совместимости.

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