3 женских имени, которые притягивают к себе одиночество

Биоэнергетики выделили три женских имени, которые притягивают к себе одиночество.

Тамара. Это закрытые личности, которые отдают себя сполна в отношениях с избранником. А после разочаровываются и тяжело переносят расставание, не умеют отпускать. При этом, видя счастье только в личной жизни, часто бывают одиноки.

Александра. Женщина с ярко выраженной мужской энергией. Отчасти поэтому строить отношения с противоположным полом ей затруднительно. Александры не хотят отдавать инициативу партнеру, стремясь всегда к лидерству, в том числе в быту.

Вера. Такой женщине хочется, чтобы ею восхищались и постоянно осыпали комплиментами. Чтобы обрести счастье в отношениях с мужчинами, им стоит, прежде всего, научиться любить себя.