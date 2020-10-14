Что мы должны усвоить в период ретроградного Марса

Телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала о том, как ретроградный Марс влияет на жизнь людей.

«Марс в Овне действует совершенно на всех – по мировым событиям все очевидно (военная активность, перевороты, пожары, взрывы)», – рассказала астролог.

Она также отметила, что помимо конфликтности и травмоопасности Марс усиливает у людей желание активно работать и преодолевать препятствия.

«А еще во время любой ретроградности важно понять, чему тебя учит эта пробуксовка, в чем истинная причина задержек?», – поделилась Володина.

Ретроградная фаза движения Марса закончится 24 ноября.