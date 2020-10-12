Российские астрологи назвали новую дату конца света

Астрологи из России вычислили новую дату конца света.

По их словам, он может произойти в ноябре 2020 года. Виновницей этого будет Луна.

Специалисты рассказали, что катастрофа случится, если полнолуние, которое ожидается 23 ноября, не наступит по причине изменения траектории движения спутника Земли.

Как отметили эксперты, в таком случае может измениться гравитационное взаимодействие между космическими объектами, которое вызовет наводнения, таяние ледников, а также гибель прибрежных городов и континентов.

Пользователи социальных сетей в своих комментариях написали, что данный сценарий является оригинальным по сравнению с аналогичными предсказаниями Нострадамуса или Ванги.

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта рассказала о том, чего ожидать во время лунного затмения 30 ноября. По ее словам, этот период подходит для принятия серьезных решений и урегулирования давних конфликтов.