Под лежачий камень вода не течет — гороскоп на 12 октября

25 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве ориентирует на внешние эффекты, ее аспект к Марсу советует быть активнее.

В любой игре пора делать очередной ход. Дела идут по принципу «под лежачий камень вода не течет». День подходит для тренингов, репетиций, рекламных акций, для детских, спортивных и развлекательных мероприятий, усиливает эффект от разогревающих процедур. Энергичная деятельность с элементом игры поможет излечить уныние, снять зацикленность на негативных мыслеобразах, возродить сотрудничество, найти применение забытым приемам или исправить старую ошибку. Важно избегать темноты, уныния, скуки, рутины.

Овен ‌‌

Сегодня Овны энергичны и способны переделать немало дел - в том числе, когда-то отложенных. Однако большинство представителей знака будет испытывать отвращение к скучным рутинным занятиям и всячески их избегать, предпочитая деятельность с креативным оттенком. В эти сутки хорошо заниматься спортом, внешним развитием бизнеса, рекламой своих услуг и талантов. Детям-Овнам необходимы подвижные игры.

Телец

Сегодня Тельцам важно не дать застояться своей скрытой энергии, особенно, духу партнерства или азартного соревнования. Дремлющие творческие силы рекомендуется направить на дом, семью, реализацию давних креативных задумок, на игры с детьми и активную помощь домочадцам. Хорошо заниматься технической подготовкой жилья и авто к зимнему сезону, домашним освещением, средствами активной охраны владений.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам продолжать путь, невзирая на помехи. Чем больше у вас бодрости и оптимизма, тем быстрее будут преодолены сложности и выше окажется успех в текущих делах (особенно, связанных с активностью, игрой или творчеством). Это подходящий день для тренингов, разъездов, репетиций, повторных акций, для проведения рекламных, детских, спортивных и развлекательных мероприятий.

Рак ‌‌

Ракам день помогает оставаться деловитыми и предприимчивыми. Звезды подсказывают, что это не лучший момент для уединения, рефлексий, уныния, самобичевания, а также для чрезмерной экономии, осторожности и расчетливости. Важно выбирать активные занятия, направленные на получение внешнего эффекта. Например, вместо того, чтобы сетовать на судьбу, лучше сделать что-то для приближения к будущей цели.

Лев ‌

Сегодня звезды обеспечивают Львам поток энергии и советуют найти ему применение. В зависимости от ситуации и личных вкусов, вы можете заняться индивидуальной деятельностью или внести свою лепту в партнерский тандем. Физическая активность будет стимулировать вашу интуицию и выравнивать настроение. Можно довериться чутью или нечаянному импульсу. День удачен для занятий фитнесом и деловых тренингов.

Дева ‌‌

Сегодня Девам нежелательно зацикливаться на своих раздумьях и сопутствующих им ярких мыслеобразах, иначе они примут тайный маниакальный характер. Отвлечься вам поможет любая нетипичная задача вне рутинного распорядка: игра, срочная командировка, развлекательная или рекламная акция. Можно помочь кому-то распутать клубок проблем, принять участие в делах друзей, играх детей или хлопотах домочадцев.

Весы ‌‌

Сегодня Весы успешно преодолеют все помехи, и даже обернут часть из них себе на пользу. Многим Весам будет сложно провернуть подобную операцию в одиночку, зато удастся взять барьер при поддержке друга или партнера. Помощь вероятнее от старых знакомых: они поймут вас с полуслова в любой авантюре, с ними вам не придется думать о согласовании действий и скрывать нелицеприятные подробности о себе.

Скорпион

Чтобы получить отдачу, Скорпионам сегодня желательно не говорить, а действовать. Пассивная позиция отодвинет вас на второй план, а энергичный поступок вытолкнет на первый. Вы станете более конкурентоспособны, если не сидите сложа руки (демонстрируете свои таланты, продвигаете услуги) либо проявляете качества, нужные по ситуации: ловкость, мастерство, предприимчивость, исполнительность, артистизм.

Стрелец

Сегодня звезды становятся лояльнее к Стрельцам, помогают им преодолеть заминки и сомнения. В течение этого дня вам удастся продвинуться на выбранном пути, набрать темп, исправить ошибку или наверстать упущенное. Вы сумеете восстановить свои позиции в любой игре (в том числе, затеянной когда-то в прошлом с надеждой на будущее), поможете реанимировать репутацию своей команды или своего кумира.

Козерог

Сегодня Козероги могут не жалеть сил и ресурсов, полностью отдаться делу, игре, любви, тренировке или творчеству. Однако подобная самоотверженность должна быть чем-то оправдана и обусловлена. Не стоит проявлять предприимчивость, если вам скучно и вы ищете острых ощущений: в эти сутки беспричинная инициатива для вас наказуема. Не имеет смысла и специально торопить события: прогресс будет мнимым.

Водолей

Водолеям имеет смысл вложить энергию этих суток в сотрудничество. В зависимости от ситуации и ваших целей, оно может носить творческий, личный или деловой характер - важно лишь, чтобы вам и второй стороне не было скучно. Водолеям, переживающим нехватку жизненного тонуса, такое взаимодействие поможет получить помощь от других людей или подзарядиться в процессе общей игры чужой креативной искрой.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше не преследовать стратегические цели, а заниматься рутиной, например, лечением или ремонтом. Чтобы дела шли динамичнее, достаточно выйти из зоны скуки, серости и уныния, настроиться на игривую креативную волну. Если такие эмоции не согласуются с вашим настроением и самочувствием, придется найти ловких помощников, готовых вести ваши дела или присматривать за вашими подопечными.