Ставим долгожданную точку — любовный гороскоп на 12 октября

Хватит тащить мертвый груз отношений, пора расстаться.

Овен ‌‌

В этот день многие Овны могут обсуждать со второй половинкой актуальные задачи вашего союза. Однако взаимопонимания сейчас вам нелегко достичь. Не исключено, что одинокие Овны могут влюбиться с первого взгляда. Однако звезды не советуют сразу показывать своих чувств.

Телец

Не исключено, что у вас будет искушение добиться желаемого результата о т второй половинки, навязав свое решение. Однако звезды рекомендуют набраться терпения и постараться найти компромисс. Астрологические влияния таковы, что у одиноких Тельцов усиливается обаяние и привлекательность.

Близнецы

Близнецам придется вернуться к нерешенной ранее проблеме. Постарайтесь принять решение не самостоятельно, а совместно с любимым человеком. Возможно, одиноким Близнецам захочется проявить заботу о потенциальном партнере, поддержав его в сложной ситуации.

Рак ‌‌

Сегодня многие Раки поймут необходимость серьезно обсудить будущие перспективы совместной жизни со своей второй половинкой. Однако астрологические влияния таковы, что вам трудно понять друг друга. Для одиноких Раков астрологические влияния помогут заложить основу будущих отношений.

Лев ‌‌

Не исключено, что сегодня произойдет важное событие, которое станет своеобразным испытанием для вас обоих. То, как вы оба себя проявите, покажет сможете ли вы и дальше сохранить ваш союз. Одиноким Львам текущее положение планет принесет уверенность в себе.

Дева ‌‌

Вашу вторую половинку сегодня отличает повышенная чувствительность и ранимость. Если любимый человек даже шутки воспринимает как обиду, постарайтесь взвешивать каждое свое слово. Одиноким Девам этот день принесет приятный сюрприз.

Весы ‌‌

Благоприятные астрологические влияния этого дня принесут многим Весам гармонию в отношениях с любимым человеком. Сейчас в вашей паре царит доверие и полное взаимопонимание. Для одиноких Весов сегодняшний день – время знаков внимания.

Скорпион

Если вы не можете правильно оценить ситуацию, то попросите кого-то вам помочь. Опирайтесь только на тех, кому можно смело доверить информацию о своей личной жизни. Одинокие Скорпионы, постарайтесь не перепутайте любовь и дружбу!

Стрелец

Для многих Стрельцов сегодня будет особенно важно, чтобы любимый человек их услышал. Постарайтесь ясно выразить свою мысль, так как возможно искажение информации. В этот день одиноких Стрельцов день будет насыщен хлопотами и заботами, но они, скорее всего, будут приятными.

Козерог

Вряд ли в этот день вы будете полностью уверены в правильности выбора спутника жизни. Для того, чтобы окончательно не запутаться в отношениях, отложите обдумывание проблемы на другое время. Одиноким Козерогам звезды не советуют отказываться от общения.

Водолей

Звезды подсказывают, что Водолеи вместе со второй половинкой получите счастливый шанс уладить все былые разногласия внутри вашей пары. Одиноким Водолеям желательно посвятить сегодняшний день расширению круга виртуальных знакомств.

Рыбы ‌‌

Если вы считаете, что ваши отношения себя исчерпали, то не стоит искусственно пытаться их реанимировать. В этот день вы сможете расстаться наиболее безболезненно. Для многих одиноких Рыб сегодняшний день принесет счастливую возможность устроить свою личную жизнь.