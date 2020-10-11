Карьера или любовь — финансовый гороскоп на 12 октября

Сегодня придется сделать сложный выбор.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам рекомендуется направить свою энергию на творческую работу в группе единомышленников. Не пропускайте собраний, совещаний, планерок – там могут успешно проходить обсуждения перспективных планов. Тем не менее, старайтесь не отклоняться от заранее утвержденного графика работы. Излишняя инициатива может быть расценена начальством как самоуправство.

Телец

Тельцам звезды советуют проявить свойственную вам практичность в деле умения четко организовать и спланировать свою работу. Только благодаря трудолюбию и целеустремленности вы сумеете добиться максимального результата. Лучше всего сумеют себя проявить руководители и менеджеры. А вот от финансовых спекуляций и обмена валюты сегодня лучше воздержаться.

Близнецы

Близнецы, занятые в строительстве и сельском хозяйстве, в этот день могут столкнуться с серьезными трудностями. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство с представителями официальной власти, то звезды советуют вам отложить это на другой день. Потому что резко возрастает вероятность вашего конфликта с властями из-за недвижимости.

Рак ‌‌

Многие Раки почувствуют в этот день трудности при взаимодействии в бизнесе, а также в сфере информационного обмена и транспорта. Звезды не советуют совершать короткие и дальние деловые поездки. С отправкой грузов товаров по импорту или экспорту лучше повременить. Запланированные встречи срываются из-за несогласованности в планах, либо проходят не так, как бы вам хотелось.

Лев ‌

У Львов – самая напряженная тема дня: деньги, их расходы и доходы. С одной стороны вы можете получить большой доход от финансовой деятельности (причем быстро). С другой стороны, риск потерять деньги тоже очень велик. В целом день неблагоприятен для капиталовложений. Звезды предостерегают тех финансистов, которые не чувствуют себя достаточно опытными профессионалами, не ввязываться в авантюры.

Дева ‌‌

Основой проблемой многих Дев могут стать разногласия с основным деловым партнером. Вы сегодня склонны к импульсивному поведению. Звезды советуют вам контролировать свои намерения и не игнорировать мнение партнера, даже если вы не согласны с ним. В противном случае дело может дойти до полного разрыва отношений. Впрочем, если раскол в ваших отношениях давно назрел, то пусть он прорвется – потом будет легче.

Весы ‌‌

Весы могут почувствовать, что внешние обстоятельства или коллеги по трудовому коллективу, ограничивают их поведение. Вы можете оказаться в своем трудовом коллективе в состоянии изоляции либо самоизоляции. Кроме того, вам будет сложно сконцентрироваться на текущих делах, поскольку постоянно кто-то или что-то будет вас отвлекать от работы.

Скорпион

Неблагоприятное время для Скорпионов, работающих в сфере акционирования и высоких технологий. Вам сложно находить общий язык с единомышленниками при работе в группе. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности аварии. То же самое относится к тем, кто работает в электроэнергетике или в научно исследовательском институте.

Стрелец

Стрельцы, заинтересованные в карьере, столкнутся сегодня с непредвиденными осложнениями. Ваши карьерные планы не найдут поддержки в семье. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены. Особенно это относится к руководящим работникам и учредителям фирм. Если же вы работаете по найму, то можете столкнуться с переменчивым настроением своего начальника.

Козерог

Наиболее серьезной проблемой Козерогов могут стать отношения с иностранными партнерами. День неблагоприятен для работников туристического и издательского бизнеса, а также внешнеторговой деятельности и поездок. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного для дальней перевозки, будет допущена ошибка. Старайтесь тщательно проверять и перепроверять обстоятельства своего бизнеса с точки зрения соответствия его законодательству.

Водолей

Водолеям звезды советуют воздерживаться от капиталовложений в бизнес ввиду того, что их эффективность сейчас весьма сомнительна. Не рекомендовано переводить денежные средства в зарубежные банки, равно как и открывать счета в этих банках. Нежелательно устанавливать охранную сигнализацию и подписывать документы по страхованию имущества фирмы.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время повышается вероятность партнерских разногласий, вплоть до полного разрыва отношений. С некоторыми заказчиками вероятны конфликты. Старайтесь не втягиваться в конфликты и спокойно выполнять текущие дела.