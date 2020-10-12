Психолог рассказала, как перестать бояться заболеть коронавирусом

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, заразиться коронавирусом боятся 74% россиян.

Социологическое исследование проводилось среди 1600 взрослых, 15% опрошенных признались, что испытают сильный страх. Во вторую волну ковида россиян снова охватили панические настроения.

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как справиться со страхами перед коронавирусной инфекцией.

1. Соблюдайте меры предосторожности

– Государство берет на контроль ситуацию и начинает продвигать усиление мер по защите от коронавируса: пенсионерам рекомендуют оставаться дома, магазины штрафуют за покупателей без масок. Если у человека высокий уровень тревоги, то ему следует соблюдать меры защиты: перед выходом из дома проверить сумку, есть ли в ней маски и одноразовые перчатки – в магазине их может не быть.

Такие организационные мероприятия, когда человек что-то делает, чтобы предотвратить нежелательную ситуацию, снижают уровень тревоги, психологически ему становится легче.

2. Не перегружайте себя информацией

– Понятно, что информация — вещь важная, но информационный поток сейчас очень большой, и очень многое про коронавирус уже было известно. Поэтому сейчас специально лазить по интернету и выискивать новое ни к чему. Конечно, за новостями надо следить, но вполне достаточно одного выбранного источника.

лайфхак!

Если вы смотрите канал и случайно попадете на информацию о коронавирусе, его лучше переключить. Если вам прислали ссылку на коронавирусную тему, ее лучше не открывать.

3. Получайте положительные эмоции

– Отнеситесь к ограничениям как ко временным мерам. Вместо того, чтобы думать о коронавирусе, погуляйте хотя бы в пределах своего района, осень к этому очень располагает, или пообщайтесь с друзьями и родственникам по скайпу. Не надо концентрироваться на неприятных эмоциях.

4. Больше двигайтесь

– Когда мы двигаемся, ходим, что-то делаем руками или ногами, происходит хорошая психологическая разрядка. Это помогает справиться с тревогой внутри нас.

лайфхак!

Если нет возможности выйти на улицу, походите по квартире, помойте посуду. Не надо пренебрегать такими простыми вещами.