Психолог рассказала, как перестать бояться заболеть коронавирусом

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, заразиться коронавирусом боятся 74% россиян.
Социологическое исследование проводилось среди 1600 взрослых, 15% опрошенных признались, что испытают сильный страх. Во вторую волну ковида россиян снова охватили панические настроения.
Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как справиться со страхами перед коронавирусной инфекцией.
– Государство берет на контроль ситуацию и начинает продвигать усиление мер по защите от коронавируса: пенсионерам рекомендуют оставаться дома, магазины штрафуют за покупателей без масок. Если у человека высокий уровень тревоги, то ему следует соблюдать меры защиты: перед выходом из дома проверить сумку, есть ли в ней маски и одноразовые перчатки – в магазине их может не быть.
Такие организационные мероприятия, когда человек что-то делает, чтобы предотвратить нежелательную ситуацию, снижают уровень тревоги, психологически ему становится легче.
– Понятно, что информация — вещь важная, но информационный поток сейчас очень большой, и очень многое про коронавирус уже было известно. Поэтому сейчас специально лазить по интернету и выискивать новое ни к чему. Конечно, за новостями надо следить, но вполне достаточно одного выбранного источника.
лайфхак!
Если вы смотрите канал и случайно попадете на информацию о коронавирусе, его лучше переключить. Если вам прислали ссылку на коронавирусную тему, ее лучше не открывать.
– Отнеситесь к ограничениям как ко временным мерам. Вместо того, чтобы думать о коронавирусе, погуляйте хотя бы в пределах своего района, осень к этому очень располагает, или пообщайтесь с друзьями и родственникам по скайпу. Не надо концентрироваться на неприятных эмоциях.
– Когда мы двигаемся, ходим, что-то делаем руками или ногами, происходит хорошая психологическая разрядка. Это помогает справиться с тревогой внутри нас.
лайфхак!
Если нет возможности выйти на улицу, походите по квартире, помойте посуду. Не надо пренебрегать такими простыми вещами.