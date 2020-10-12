Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Названы имена истеричных женщин

Говорит Уфа4 часа назад
Фото: depositphotos

Согласно одно из теорий, имя определяет судьбу и характер человека.

По мнению экспертов, девочки, названные именами Роза, Рената и Руслана, вырастают конфликтными и вспыльчивыми особами.

Роза. Грубая, язвительная, независимая, склонная к нервным срывам. Не терпит людей, которые ей противоречат. Импульсивная, впечатлительная, прямолинейная, болтливая. Может запросто обидеть человека. Страшна в гневе. Не признает авторитетов.

Рената. Часто устраивает ссоры на пустом месте. Эмоциональна и резка в высказываниях. Не умеет скрывать плохое настроение. Не терпит критику. Вспыльчивая, но при этом отходчивая. Поссорится, а через пять минут ведет себя как ни в чем не бывало. Умеет дать сдачу тому, кто обидит, не только словами, но и кулаками

Руслана. Требовательная, капризная, настойчивая, не сдержанная. За словом в карман не полезет. Если что-то не нравится, сразу показывает это, устраивает скандалы. Русланы притягательны для мужчин, которые им обычно все прощают.

Последние новости
Три женских имени, которые притягивают к себе одиночество
5 знаков Зодиака, которым в 2021 году улыбнётся удача
3 знака Зодиака в старости просто невыносимы
Значение имени

Читайте также

4 знака, которые всегда находят счастье

Как определить, в каком месте живет ваш домовой

Астрологи узнали, что ноябрь заставит нас волноваться