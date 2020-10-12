Названы имена истеричных женщин

Согласно одно из теорий, имя определяет судьбу и характер человека.

По мнению экспертов, девочки, названные именами Роза, Рената и Руслана, вырастают конфликтными и вспыльчивыми особами.

Роза. Грубая, язвительная, независимая, склонная к нервным срывам. Не терпит людей, которые ей противоречат. Импульсивная, впечатлительная, прямолинейная, болтливая. Может запросто обидеть человека. Страшна в гневе. Не признает авторитетов.

Рената. Часто устраивает ссоры на пустом месте. Эмоциональна и резка в высказываниях. Не умеет скрывать плохое настроение. Не терпит критику. Вспыльчивая, но при этом отходчивая. Поссорится, а через пять минут ведет себя как ни в чем не бывало. Умеет дать сдачу тому, кто обидит, не только словами, но и кулаками

Руслана. Требовательная, капризная, настойчивая, не сдержанная. За словом в карман не полезет. Если что-то не нравится, сразу показывает это, устраивает скандалы. Русланы притягательны для мужчин, которые им обычно все прощают.