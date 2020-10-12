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4 знака зодиака, которые могут подняться с самых «низов»

Волгоградская правда4 часа назад
Фото: Волгоградская правда

По словам специалистов, у представителей четырех знаков есть внутренние ресурсы, чтобы достичь успеха, в каком бы тяжелом положении они не находились.

Не все люди рождаются с золотой ложкой во рту. Часто, чтобы достичь успеха, необходимо приложить максимум усилий. По словам астролога, силы для этого есть у подопечных четырех знаков зодиака – Козерогов, Весов, Овнов и Близнецов.

Козероги сочетают в себе и физическую силу и острый ум. Представители этого знака обладают чутьем, которое помогает им понять, в какой именно сфере их ждет успех. В то же время они довольно сильны, что позволяет им самостоятельно выстроить дом, где будет жить большая семья Козерога.

Свернуть горы способны Близнецы. Обычно они прут к успеху как танки. Однако для подопечных знака очень важно усиленно работать и хорошо отдыхать, иначе они сломаются.

Не остановятся ни перед чем Весы. В погоне за мечтой они могут использовать не самые честные методы. Однако при этом их совесть будет спать.

Овны достигают успеха благодаря своей молчаливости. Они никогда никому не расскажут, над чем работают. Весы всерьез уверены, что излишняя болтливость вредит на пути к успеху.

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