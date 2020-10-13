Жизнь каких знаков зодиака резко изменится этой осенью

Невероятно, но факт: этой осенью может резко измениться характер представителей разных знаков зодиака. И особенно четырех из них. Список составила шаманка Кажетта Ахметжанова.

Представители этого знака могут стать просто невыносимыми. Они постоянно будут заниматься самокопанием и вовлекать в этот процесс всех вокруг. На этом фоне они станут очень медлительными, и чтобы принять какое-то решение, им потребуется не один день. Их внутреннее состояние может меняться несколько раз за день, и добиться от них каких-то конкретных действий будет невозможно. Относительно любовных дел — они будут склонны к ветрености.

Могу сказать, что представители этого знака очень стабильны. При всех их возможностях они четко действуют согласно продуманному сценарию и не отступают от него никогда. Однако октябрь внесет коррективы в их планы. Тельцы променяют движение на сидение. Это им очень нравится, и они кардинально изменят свое впечатление о прекрасном. Если раньше они постоянно хотели перемен, то сейчас они будут радоваться тишине и уединению.

Море по колено — вот девиз этого знака в октябре. Этот знак станет просто образцом для подражания. Любознательные, умные и трудолюбивые представители этого знака будут постоянно стремиться узнавать что-то новое и постоянно хотеть помочь всему миру и кого-то спасти. Их энергии хватит на роту солдат. На исходе октября, правда, такая открытость перейдет в накопившуюся усталость, но это случится лишь к концу месяца. А пока, если в вашем окружении есть эти волшебники, наслаждайтесь общением с ними и черпайте вдохновение.

Раки очень семейные знаки и обычно любят женщин, погруженных в семью и в детей. Они собственники и вряд ли готовы делиться чем бы то ни было. Однако октябрь поменяет Раков полностью. Эмоции и веселье — вот то, чем Раки будут делиться со всеми окружающими. Им вдруг начнут нравиться совершенно другие женщины. Если раньше Раки долго обдумывали, на ком жениться, то в этом месяце долго думать они не будут. Уж замуж невтерпеж, ну или жениться… Также без Раков не обойдется ни одна вечеринка. Так что друзья этого знака Зодиака могут смело звать Раков, куда хочется.