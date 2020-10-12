2021 год в свете символических звезд Ба Цзы. Часть 2

Продолжаем разбор влияния звезд Ба Цзы в 2021 году Белого или Металлического Быка, Синь Чоу.

Первую часть статьи можно почитать здесь.

По своему характеру и проявлениям Бык – создание весьма трудолюбивое, бережливое и запасливое. И безусловно, денежно ориентированное.

Как и все земные ветви Земли энергия Быка или Чоу относится к разряду звезд Денежное хранилище.

Хранилище – это то, куда можно что-то положить. Место собирания богатств.

В 2021 году это хранилище активизируется для всех, чьим элементом денег является металл. Это люди с дневным столпом элемента Огня.

Узнать свой дневной столп и, соответственно, свой элемент денег достаточно легко. Вы можете воспользоваться любым калькулятором Ба Цзы в Интернете.

Так вот, если вы человек Огня, в 2021 году ваше хранилище может открыться для того, чтобы либо положить туда деньги, либо, наоборот, забрать их.

Попросту говоря, вас ждут выраженные доходы или расходы.

Есть еще один материальный позитив энергии Чоу.

Для людей с небесным стволом года или дня Янской Воды, а это, в частности, люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 2, энергия Чоу имеет силу звезды Золотая карета.

Звезда означает получение дополнительных возможностей, помощь и продвижение, везение, на котором можно, что называется, проехаться.

Традиционно считается, что Золотая карета должна присутствовать в личном раскладе. Тем не менее, приход, а вернее сказать, приезд Золотой кареты с годом тоже может проявиться каким-то материальным везением.

Свой позитив в наступающем году ожидает родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 8.

Весь год они смогут рассчитывать на помощь Звезды Благородного человека. Чаще всего она проявляется как ощутимая поддержка со стороны друзей, учителей, влиятельных покровителей или спонсоров. Поэтому в 2021 году им можно смелее обращаться за деловым содействием и материальной поддержкой.

Для рожденных в годы и дни Тигра активизируется звезда Красный феникс или Любовный волшебник. Это добавит им привлекательности в глазах противоположного пола. Сила Феникса наберет особенную силу под самый конец года Быка – в январе 2022 года. Постарайтесь этим воспользоваться. Если вы одиноки, не пропускайте новогодних вечеринок и активно проведите зимние каникулы.

А вот для Кроликов есть некоторое медицинское предупреждение. Им стоит быть осторожнее с хирургическими операциями. Звезда Небесный пес предупреждает о вероятности оставления на теле заметных шрамов или рубцов в результате медицинского вмешательства. Соответственно, если это не срочная операция, с ней стоит повременить. Или наоборот, ускориться и провести все необходимые процедуры до 4 февраля 2021 года.

С пожеланием помощи и покровительства звезд, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)