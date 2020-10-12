Импульсивность подпортит карьеру — финансовый гороскоп на 13 октября

Сегодня будет сложно общаться с коллегами и партнерами, а эмоции только усугубят положение.

Овен ‌‌

Овнам предстоит пережить нелегкий трудовой день. Главная проблема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам соблюдать сложившиеся в коллективе традиции и воздерживаться от импульсивных поступков. Не следует доверять информации, полученной из конфиденциальных источников. Некоторые ваши дела могут пойти не по плану.

Телец

Тельцы в этот день могут почувствовать в себе усиление авантюристических наклонностей. Это может подтолкнуть вас к рискованным финансовым операциям. Однако сегодня фортуна играет против вас и велика вероятность финансового ущерба. Расчет на собственные усилия в работе и отказ от попытки заработать «легкие деньги» - залог успеха этого дня. Затруднена также работа в составе группы.

Близнецы

Близнецы, занятые в строительстве и сельском хозяйстве, в этот день могут столкнуться с серьезными трудностями. Возможно, вам придется потратить много времени на согласование документов и иные бюрократические проволочки. Неблагоприятен день также для семейного и гостиничного бизнеса. Воздержитесь от заключения договора аренды.

Рак ‌‌

Типичные Раки могут почувствовать трудности при взаимодействии в бизнесе, а также в сфере информационного обмена и транспорта. Звезды не советуют совершать короткие и дальние деловые поездки. С отправкой грузов товаров по импорту или экспорту лучше повременить. Не рекомендуется подавать исковые заявления и вести судебные тяжбы.

Лев ‌‌

У Львов – самая напряженная тема дня: деньги, их расходы и доходы. С одной стороны, вы можете получить большой доход от финансовой деятельности. С другой стороны, риск потерять деньги тоже очень велик. У бизнесменов этот день неблагоприятен для капиталовложений. Гораздо удачнее пойдут у вас деловые поездки и встречи. Торговцы почувствуют рост покупательского спроса.

Дева ‌‌

Основой проблемой многих Дев могут стать разногласия с деловым партнером. Вы можете быть склонны к импульсивному поведению. Звезды советуют вам контролировать свои намерения и не игнорировать мнение партнера, даже если вы не согласны с ним. Старайтесь сохранять спокойствие и сосредоточиться на практических вопросах.

Весы ‌‌

Весы могут почувствовать, что внешние обстоятельства или коллеги ограничивают их поведение. В результате может произойти конфликт, который повредит вашей деловой репутации. Вы можете оказаться в своем трудовом коллективе в состоянии изоляции либо самоизоляции. Кроме того, вам будет сложно сконцентрироваться на текущих делах.

Скорпион

Неблагоприятное время для Скорпионов, работающих в сфере акционирования и высоких технологий. Вам может быть сложно находить взаимопонимание с единомышленниками. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности аварии. Попытки привлечь инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом.

Стрелец

Стрельцы, заинтересованные в карьере, сегодня могут столкнуться с непредвиденными осложнениями. Обстоятельства бизнеса в течение дня могут претерпевать частые перемены. Особенно это относится к руководящим работникам и учредителям фирм. Возможны сбои в работе жилищно-коммунального хозяйства и электроснабжения в вашем офисе.

Козерог

Наиболее серьезной проблемой Козерогов могут стать отношения с иностранными партнерами. День неблагоприятен для работников туристического и издательского бизнеса, а также внешнеторговой деятельности и поездок. Старайтесь тщательно проверять и перепроверять обстоятельства своего бизнеса с точки зрения соответствия его законодательству.

Водолей

Водолеям звезды советуют воздерживаться от инвестиций в бизнес ввиду того, что их эффективность может оказаться сомнительной. Не рекомендуется переводить денежные средства в зарубежные банки, равно как и открывать счета в этих банках. Особенно неблагоприятно это время для работников туристических агентств и тех, кто работает в электроэнергетике.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время повышается вероятность партнерских разногласий, что может негативно отразиться на делах. Усиливается конкурентная борьба на рынке услуг. С некоторыми заказчиками вероятны конфликты.