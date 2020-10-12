Выбирайтесь из плена иллюзий — любовный гороскоп на 13 октября

Стоит снять розовые очки и посмотреть на отношения трезвым взглядом.

Овен ‌‌

Сегодня Овны будут пожинать плоды собственной беспечности. Постарайтесь извлечь урок из этой неприятной ситуации и не повторять этих ошибок. Многие одинокие Овны в этот день могут расширить круг своих знакомств и встретить подходящего партнера.

Телец

Вряд ли сегодня вы будете в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Скорее всего, наиболее правильным будет не тратить напрасно время и силы. Одинокие Тельцы могут оказать в центре весьма интересных событий. Постарайтесь не упустить свой шанс!

Близнецы

Возможно, сегодня вы с любимым человеком с трудом находите общий язык. Попробуйте уступить, так как спорить и отстаивать свою позицию сейчас бесполезно. Одиноким Близнецам в этот день не стоит ждать чудес. Если вы хотите наладить личную жизнь, смелее берите инициативу в свои руки.

Рак ‌‌

Раки, ситуация требует чтобы вы самостоятельно взвесили «за» и «против», а не перекладывали ответственность на вторую половинку. Одинокие Раки, если у вас сейчас нет второй половинки, то свободное время проведите в кругу друзей. Не исключено, что кто-то будет готов посодействовать вам в поиске.

Лев ‌‌

Многим Львам в этот день важно вновь почувствовать уверенность в себе. После этого ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Сегодняшний день, скорее всего, не принесет одиноким Львам спокойствия. Напротив, сейчас наступает время внезапных и непредсказуемых перемен.

Дева ‌‌

Сегодня Девам желательно быть более сдержанным в выражении эмоций. Главная задача сегодняшнего дня - наладить отношения с любимым человеком, даже если ради этого придется поступиться своими интересами. Возможно, что одинокие Девы готовы на все, чтобы добиться внимания к себе.

Весы ‌‌

Некоторым Весам сегодня будет нелегко встать на точку зрения любимого человека. Если вы решительно не способны на компромисс, остается надеяться на терпение второй половинки. Свободные Весы, не исключено, что своей цели вы добьетесь быстрее, чем думаете.

Скорпион

Звезды подсказывают, что Скорпионам надо быть готовым к неожиданным событиям. Вам вместе со второй половинкой придется срочно изменить планы и вмешаться в ситуацию, о которой до этого дня вы даже и не догадывались. Свободные Скорпионы в этот день будут окружены вниманием.

Стрелец

Для некоторых Стрельцов день может сложиться напряженно. Сейчас желательно контролировать свои слова, иначе будет трудно избежать неприятного разговора с любимым человеком. Интересное знакомство в этот день может иметь долгосрочные перспективы, если одинокие Стрельцы его не упустят.

Козерог

Козерогам в этот день следует решительно расстаться с человеком из вашего ближайшего окружения. Вы можете узнать, что он сеет раздор между вами и любимым человеком. Сегодня свободные Козероги готовы правильно воспользоваться новыми обстоятельствами.

Водолей

Водолеем сегодня пришла пора признать, что они попали в плен иллюзий. Пришло время отказаться от напрасных мечтаний и фантазий и приступить к вполне реальным и прозаическим действиям. Одинокие Водолеи многое пересмотрели в отношении своего бывшего возлюбленного.

Рыбы ‌‌

Скорее всего, Рыб ждут тихие радости. Для вас день будет спокойный, без сюрпризов и неожиданностей. Проведите свободное время с объектом своей симпатии на свое усмотрение. Одинокие Рыбы, если между вами и потенциальным партнером возникнет романтическое чувство, постарайтесь его поддержать.