Ищите подвох во всем — гороскоп на 13 октября

25-26 лунные сутки. Сегодня взаимосвязь Луны, Венеры и Меркурия склоняет к обоюдной лояльности в мелочах и снижает градус напряженности.

Есть шанс купировать приступ боли, сгладить или отсрочить ссору. Хорошо обмениваться новостями, практичными дружескими подсказками и специальными советами, дизайнерскими, лечебными и кулинарными рецептами. Возможны финансовые находки, удачная купля-продажа или обмен, скидка, кэшбек. В зависимости от интересов, имеют значение медицинские, юридические, налоговые или эротические нюансы. Связаны темы гигиены, красоты и здоровья, оправдан интерес к биодобавкам, диетам, космецевтике.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам полезно обращать больше внимания на детали и идти на уступки: это не устранит все противоречия разом, но поможет сгладить отдельные «острые углы». Найдя зацепку в мелочах, удастся смягчить противостояние, избежать разрыва, хирургического вмешательства, увольнения и других радикальных мер, принять мирное решение в случае профессиональных, правовых, финансовых и налоговых разногласий.

Телец

День поможет Тельцам укрепить гармонию в отношениях с людьми и в собственной душе, получить отклик от нужной аудитории. В случае спора, интуиция подскажет вам логичные и убедительные мирные аргументы, удастся обойтись без лишней суеты и нечестных маневров. Не стоит пропускать удачный момент для урока, переговоров, сеанса связи, официального визита, беседы с другом, партнером, клиентом, ребенком.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам особенно тщательно поддерживать чистоту и комфорт в доме, порядок в хозяйстве, быть аккуратнее в лечении болезней, уходе за животными. Не помешает ясность в сопутствующих финансовых вопросах: семейном бюджете, налоговых, коммунальных и ипотечных платежах. Также, стоит быть снисходительнее и дружелюбнее в быту, идти на мелкие уступки близким и домашнему персоналу.

Рак ‌‌

Сегодня обстановка вокруг Раков гармонична, а мелкие неожиданности идут им в плюс. День может принести приятные встречи, полезные находки и подсказки, интересные предложения от друзей. Возможен выгодный обмен, кэшбек. Если на горизонте соберутся тучи и засверкают молнии, гроза быстро минует, вам удастся избежать попадания в эпицентр негативных событий или вовремя ускользнуть из «горячей точки».

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит устроить шоппинг, так как есть возможность закупить массу полезных в быту и в работе мелочей. Особенно выгодно приобретать диетические продукты, хозяйственные аксессуары, лекарства и биодобавки, канцелярские товары и хорошо зарекомендовавшие себя мелкие практичные новшества. Также, этот день позволяет навести порядок в финансовых делах, взаиморасчетах по оплате работ и услуг.

Дева ‌‌

Сегодня Дев (особенно, женщин) сильнее обычного волнуют нюансы красоты и здоровья. Прежде всего, их собственного - но многие Девы также будут экспертами в теории вопроса в целом. Одновременно, большинство представителей этого знака будет склонно к дипломатии, предпочтет решать любой спор при помощи мирных уступок, логических доводов и личного обаяния. Подходящий момент для покупок и переговоров.

Весы ‌‌

Сегодня Весам пригодятся такие качества, как умеренность запросов и скромность. День пройдет гармонично, если соблюдать все порядки и предписания (включая врачебные), не нарушать диету, не стремиться к публичности или к успеху любой ценой, покупать лишь необходимое. Разочарования и осечки ждут предприимчивых, нетерпеливых и самолюбивых Весов, которые не в силах держать паузу и оставаться в тени.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на советы друзей (в основном, женского пола), на дружескую беседу с клиентом или партнером. Не худший момент и для интимного личного диалога. Главное условие взаимного доверия - оставаться в границах разумного, не ломать рамки безопасных сценариев и сложившихся добрых традиций. Хорошо обсуждать баланс интересов, итоги общего прошлого, реструктуризацию долгов.

Стрелец

Ситуации этого дня потребуют от Стрельцов профессионализма или ученического прилежания, а также умения ладить с людьми, вызывать у них симпатию и доверие. Эти качества повлияют на вашу карьеру, на отношения с начальством, клиентурой или персоналом учреждения (например, медицинского или налогового). От вас могут ждать деликатности, чутья в мелочах, дружелюбия или готовности к приватному разговору.

Козерог

Козероги сегодня в выгодном положении. Какой бы сложной ни была общая ситуация, вам лично ничто не грозит (либо тревоги отсрочены). Этот день хорош для приятных личных бесед, но звезды также советуют вам не терять времени зря и использовать любой шанс для закрепления своих законных прав. Расстояние в эти сутки не имеет значения, информационная и моральная поддержка возможна из любой точки мира.

Водолей

Сегодня для Водолеев смягчены любые трудности - но это не значит, что они отменяются вовсе. Даже в благополучной на вид ситуации звезды не советуют вам расслабляться. Стоит включить проверенную систему слежения, мер безопасности, контроля качества или профилактики недомоганий. Не помешает повышенная бдительность в любых разговорах, особенно, связанных с карьерой, здоровьем и материальными темами.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня стоит пользоваться чужой лояльностью, но и самим не помешает стать любезнее. Чтобы о чем-то договориться, в эти сутки вам будет достаточно вызвать у нужных людей симпатию. Многие вопросы, включая бюрократические и профессиональные, будет легко уладить за счет старинных приятельских знакомств. Подходящий день для визитов, переговоров, покупок и обменов, свиданий и любовной переписки.