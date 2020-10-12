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Знаки, с которыми не стоит строить отношения

Рамблер5 часов назад

Смотрите ролик и узнайте, с представителем какого знака зодиака вы сможете построить счастливый долговременный союз, а с какими вам категорически не стоит сближаться. Астрологи говорят, что все знаки находятся под покровительством четырёх стихий: Огня, Воды, Земли и Воздуха, и именно эти стихии определяют совместимость знаков. Однако это не единственный фактор, влияющий на благополучие в паре. Как найти для себя идеального партнёра, научит видео.

Ранее «Рамблер» рассказывал про гадание на исполнение желаний: Камни и карты расскажут будущее.

Знаки зодиака

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