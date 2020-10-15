Почему на Руси пастухи считались колдунами

Согласно языческим представлениям жителей Руси, пастухи деревенского стада были колдунами, связанными с мистическим миром природы.

Крестьяне верили, что пастух заключает договор с лешим, который помогает ему сохранить коров или овец, понимает язык растений и общается с животными. В сезон выпаса им запрещалось здороваться с людьми за руку, иметь половые отношения, ввести себя нескромно, менять рабочую одежду, стричься. Они обязаны знать специальные заговоры и уметь пользоваться своим магическим инвентарем.

Способности пастуха

Народные представления о пастухах и их потусторонних способностях первым собрал дореволюционный этнограф Сергей Максимов. Особенно много информации он получил на Севере Руси. В его книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» говорится, что пастухами становились безземельные крестьяне или люди, из-за физической слабости непригодные к полевым работам. Исследователь писал: «Если пастух и немощен телом, то, взамен того, он владеет особой, необъяснимой и таинственной, силой, при помощи которой влияет на стадо и спасает его от всяких бед и напастей».

Перед тем, как идти на выпас, пастух заучивал специальные заговоры, защищающие скот от диких зверей. Молва приписывала им знакомство с лешим, которым опытные выгонщики за покровительство обещали в жертву корову или овцу. За дружбу «хозяина леса» пастух обязался не собирать грибы и ягоды, а также не разорять муравейники и без нужды не ломать деревья. Ища потерянный скот, пастухи читали специальный заговор, называемый «спуском», после которого леший обязательно возвращал овцу или корову. Договор заключался до конца сезона выпаса, который приходился на праздник Покровы, 14 октября.

Колдовские церемонии

В Карпатских горах пастух одновременно считался местным знахарем-целителем. У гуцулов главный из выгонщиков вел стадо на летний выпас окольными путями. Для отпугивания духов он чертил тростью или ножом на дороге черту, пересечь которую потусторонним существам запрещалось. Также пастух мог натереть копыта животных чесноком или высыпать на мосту соль. Чтобы стадо не разбегалось, он закапывал на окраине деревни цепь с замком или веревку, на которой спускали в могилу покойника.

На Русском Севере важной церемонией был обход стада. Перед первым после зимы выгоном скота пастух посещал в церкви первую заутреннюю службу, после чего со свечей в руке обходил всех животных. Свечной огарок он закладывал в берестяной рожок, которым сзывал животных на выпасе. Считалось, что услышав звук рожка, хищники убегут прочь, а коровы и овцы всегда вернуться в стадо.

Помимо знаний проведения обрядовых действий хороший пастух должен был иметь специальный инвентарь. Основной предмет, кнут в который вплетались пучки льна, выдаваемые хозяевами коров. Важным инструментом считался посох, им он гипнотизировал животных, рожок и пояс. Весь инвентарь, перед началом сезона, обязательно «заряжался» специальными заговорами.

Боги пастухов

Покровителем рогатого скота и пастухов Сергей Максимов считал бога Велеса, которого христианские проповедники подменили, созвучны святым Власием. По этой причине на окраине «старых» русских городов на месте выгона обязательно будет стоять церковь священномученика Власия.

В своей хронике епископ Титмар Марзебургский писал, что у балтийских славян был свой пастуший бог, звали его Гонило или Гондило. Этнографические сведения, собранные в конце ХIХ века, подтверждают наличие божества и на землях Руси. Украинский исследователь Алексей Коненко, в своей работе «Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии» указывает, что символом Гонилы была пастушья палица – герлыга, сделанная из ветки вербы.

Жердь считали оберегом и перед началом пастушьего сезона обносили по деревенским дворам, прося у Гонилы защиты стада от волков, медведей и укусов ядовитых змей. Праздником божества был Юрьев день, припадавший на 23 апреля. В словаре Юрия Даля записано: «Юрий — праздник пастухов: их дарят и кормят в поле мирскою яичницей. На Егория пастуха окачивают, чтобы во всё лето не дремал».