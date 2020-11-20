Как притянуть деньги с помощью зеленого цвета

Мы собрали несколько фактов, которые помогут понять волшебное действие зелёного цвета.

Если раньше красить деньги в данный цвет было экономически выгодно, так как зелёный краситель в конце 1920-х стоил дешевле остальных цветов, то сейчас использование этого цвета не только на банкнотах оправдано иначе.

Подобрав правильный цвет, можно забыть о финансовых проблемах. В нашем случае используем зелёный цвет для привлечения денежных потоков.

Сегодня зелёный цвет — это развитие, рост, стабильность и гармония. Этот цвет не спроста считается цветом жизни, ведь если в пустую комнату поставить зелёные растения, она оживет!

Яркий зеленый акцент в доме приумножит накопления и убережёт от незапланированных трат. Добавьте гармонии с помощью любого предмета, например, зелёной рамки или декоративной подушки.

Мы все храним деньги в кошельке, поэтому и здесь нельзя пренебрегать цветом. Кошелек может стать вашим талисманом. Выбирайте кошелёк самостоятельно, чтобы привлечь денежную энергию. Зелёный кошелёк убережёт от потери и кражи. С таким кошельком вы будете чувствовать уверенность.

Одежда, которую мы носим, также влияет на энергетический поток. Попробуйте выйти в свет в зелёной юбке или штанах - возможно, именно в этот день вы получите «подарок судьбы».

Также зеленый стимулирует мозговую деятельность и является цветом процветания, так как считается одним из самых благоприятных цветов для восприятия. Данный цвет повышает работоспособность человека, что явно отразится на вашем финансовом состоянии.

Люди, которые используют зелёный цвет в своей жизни готовы к развитию и процветанию. Они готовы трезво оценить ситуацию, собственные возможности и готовы принимать взвешенные решения.