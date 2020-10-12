Знаки зодиака, которым повезет с деньгами в ноябре

Астрологи уверены, что многим знакам зодиака звезды помогут улучшить финансовое положение, однако есть и те, кому лучше сократить расходы.

Сказочные доходы ожидают в ноябре Стрельцов. До 22 числа инвестиции будут прибыльными, а деньги будут приходить от самых неожиданных источников. Астрологи предупреждают, хоть финансовая хватка и будет у Стрельцов сильной, это не значит, что можно не проявлять неосторожность в обращении с деньгами.

Движение Меркурия привлечет деньги в жизнь Львов. Особенно денежный поток будет сильным в первую и последнюю недели ноября. При этом деньги могут стать причиной для ссоры с близкими.

Положительный финансовый гороскоп будет у представителей знака зодиака Девы. Планеты помогут понять, куда лучше вложить деньги и как ими распорядиться.

Не будут беспокоиться о деньгах в ноябре Скорпионы. Их ждет прибыльное время, даже несмотря на то, что многие планеты находятся в ретроградном движении. Любые негативные события никак не скажутся на финансовом положении Скорпионов в ноябре.

Насыщенный денежный поток ждет Близнецов. До 22 ноября деньги будут литься рекой. Основным источником дохода будут профессиональные обязанности, но можно и рассмотреть варианты дополнительного заработка.

Много возможностей для финансового роста будет у Рыб. Деньги появятся из самых неожиданных источников, однако стоит проявить осторожность. Есть вероятность столкнуться с мошенниками.

Деньги будут и у Тельцов, однако для этого придется хорошо поработать. В ноябре на их финансовое благосостояние могут оказать влияние очень многие люди, поэтому стоит обратить внимание на отношения с начальством.

Финансовые вопросы займут все мысли Весов в ноябре. Этот знак зодиака сможет любой ценой добиться получения денег, которые будут липнуть к нему, как к магниту.

Проблем с деньгами не возникнет в ноябре у Раков, однако вопрос распределения доходов может стать причиной ссоры с любимыми.

Непросто в ноябре придется Овнам. Возможностей для финансового роста будет немного, поэтому лучше всего сократить расходы и не ввязываться в различного рода авантюры.

Неспокойной будет финансовая ситуация у Козерогов. На пути к финансовому успеху появится слишком много преград, что вызовет раздражение и злость. Не самое лучшее время для работы в коллективе.

Доходы в ноябре будут нестабильными у Водолеев. И хотя к концу месяца ситуация наладится, лучше внимательнее отнестись к тратам.