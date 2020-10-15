Какие знаки зодиака дружат только с аутсайдерами

Кто-то стремится дружить с теми, кто очень привлекателен для окружающих и уже имеет обширный круг общения, а кто-то, напротив, выбирает очевидных аутсайдеров.

Кому-то нужен слушатель, кому-то — рассказчик, а кому-то — равноправный собеседник. Кто-то долго присматривается и всячески тестирует потенциальных конфидентов, а кто-то запросто идет на сближение и готов через пять минут рассказать новому человеку о себе буквально все-все-все. Итак, сегодня поговорим о том, как знаки Зодиака выбирают себе друзей.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны стремятся дружить с теми, кто знает то, чего пока не знают они, и умеет то, чему они сами не обучены. Чем больше нового они могут почерпнуть в процессе общения, тем ценнее для них как друг тот или иной человек. Импонируют им и те, кто обладает авантюрной жилкой и способен на определенные безумства, те, с кем не соскучишься. И при этом представители данного знака очень ценят надежность и могут в один момент разочароваться и разорвать дружескую связь, если им покажется, что их предали.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы стараются выбирать «правильных» друзей, то есть ключевым моментом отбора является польза того или иного индивидуума, то, что он может дать или сделать. К тому же чаще всего представители данного знака предпочитают спокойных и уравновешенных, больше делают ставку на интеллектуальные разговоры, на совместные прикладные занятия, ну и на тихое, комфортное дуэтное распитие чего-то горячительного (например, чая), чем на возможность вместе хорошенько покуролесить и хлебнуть адреналина.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Для Близнецов друг — это тот, кто готов часами их выслушивать и при этом чем-то в данный конкретный момент интересен. Они редко выбирают в друзья тех, кто чрезмерно говорлив, как и тех, кто более экстравагантен, чем они сами, но даже к тем, кто ни в чем не затмевает их собой, они часто быстро теряют интерес, так как им требуются «новые уши», свеженький человек, который еще ни разу не слышал их баек, который еще готов удивляться и умиляться и чаша терпения которого пока пуста, а не переполнена.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков слишком много критериев отбора. Для них крайне важно, чтобы друг на что-то вдохновлял, но не давил морально и чтобы он ни с кем третьим не обсуждал их дела и ему можно было стопроцентно довериться, зная, что он не проболтается. К тому же им нужно, чтобы рядом с тем человеком, которого они планируют сделать своим другом, им было тепло и уютно, чтобы их приняли в его доме и чтобы они нравились его родне, а еще просто необходимо, чтобы его привычки совпадали с их собственными и никак не раздражали.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы готовы назвать другом кого угодно. Любой человек, проявивший по отношению к ним доброту и внимание, тут же автоматически зачисляется в ближний круг, удостаивается откровенности, приглашается в гости. Представители этого знака просто отказываются видеть в людях недостатки до тех пор, пора им не сделали ничего плохого, и считают, что друзей много не бывает. Однако не факт, что такая скоропалительная дружба будет иметь долгосрочное продолжение — люди в жизни Львов приходят и уходят, а по-настоящему дружат они только с теми, кого обрели в детстве.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы часто стремятся дружить с теми, кто постоянно находится в центре внимания и имеет обширный круг общения, они обожают, играя вторую скрипку, быть, по сути, серыми кардиналами, исподволь влияя на более значимого человека и рано или поздно становясь для него незаменимыми. Они редко дружат с аутсайдерами, с теми, кто вызывает общественное порицание, им подавай благоприятный фон и крайне важно, чтобы тот, кого они называют другом, так или иначе был в чем-то выдающимся или знаменит чем-то хорошим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кажется, что Весы готовы дружить со всем миром: они радостно открываются для общения, приводят в уже сложившуюся компанию все новых и новых людей, намекают, что никаких особых критериев отбора нет, что им приятны все. Но такое поведение лишь тактика, направленная на то, чтобы все лояльно относились к ним самим. В глубине души же все гораздо темнее: наедине с собой они называют другом только того, кто не вызывает у них зависти, не старается переиграть их, ни в чем им не отказывает и всегда покорно терпит их настроенческие качели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы не просчитываемы, и никому, даже порой им самим, не понятно, по каким критериям они выбирают себе друзей. Временами они платят дружбой за своевременно проявленную поддержку, за лояльность и за терпение, а иногда, напротив, отдают предпочтение тому, кто не боится их подначивать, провоцировать, постоянно вырывать из зоны комфорта. Они могут назвать другом и того, кто умеет стойко слушать их жалобы, и того, кто резко обрывает их стенания и заставляет переключаться на позитив. Они привечают или совсем уж безбашенных, или тех, кто нуждается в их защите и без них пропадет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы стараются подбирать друзей-единомышленников, собирать вокруг себя тех, кто «повернут» на том же, что и они сами, причем это может быть как какой-то спорт, туризм, собаковедение или философия, так и обычное бытовое пьянство. Представители этого знака редко дружат с теми, кто ведет радикально другой образ жизни, обязательно должны быть множественные точки соприкосновения. А еще они часто откровенно гордятся дружбой с людьми, достижениями которых можно похвастаться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги друзей выбирают тщательно и только с позиции рациональности. В этом они так же практичны, как и во всем остальном, а потому в ближний круг их общения попадают исключительно те, кто может им что-то дать, в чем-то поспособствовать, чем-то поделиться, замолвить за них словечко. Идеально, если удается заполучить в друзья кого-нибудь высокопоставленного и пробивного, того, кто, карабкаясь выше, потянет за собой. Тех же, кто стал бесполезен, они потихоньку, а порой и весьма резко от себя отдаляют.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи в выборе друзей весьма оригинальны — они могут отказать в дружбе кому-то со всех сторон положительному, перспективному, позитивно настроенному, но на много лет застрять в токсичном общении с непредсказуемым отрицательным персонажем. К тому же они кичатся своими демократичностью, лояльностью, космополитизмом и часто говорят о своей способности понять кого угодно, но одна неловкая фраза может навсегда перевести человека из разряда «друг Водолея» в категорию «пустое место».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, как правило, сами друзей не выбирают. К ним просто притягивает людей, и они со всеми стараются поддерживать ровные дружеские отношения, которые, собственно, и формируют их активный круг общения. Доверяются же они по-настоящему исключительно тем, с кем вместе с детства. Впрочем, бывает и так, что они готовы обсуждать свои личные дела и проблемы, обиды и неудачи с каждым, кто оказался поблизости, но отказывают в откровенности тому, кого сами считают своим лучшим другом.