Какие знаки зодиака дружат только с аутсайдерами

Кто-то стремится дружить с теми, кто очень привлекателен для окружающих и уже имеет обширный круг общения, а кто-то, напротив, выбирает очевидных аутсайдеров.
Кому-то нужен слушатель, кому-то — рассказчик, а кому-то — равноправный собеседник. Кто-то долго присматривается и всячески тестирует потенциальных конфидентов, а кто-то запросто идет на сближение и готов через пять минут рассказать новому человеку о себе буквально все-все-все. Итак, сегодня поговорим о том, как знаки Зодиака выбирают себе друзей.
Овны стремятся дружить с теми, кто знает то, чего пока не знают они, и умеет то, чему они сами не обучены. Чем больше нового они могут почерпнуть в процессе общения, тем ценнее для них как друг тот или иной человек. Импонируют им и те, кто обладает авантюрной жилкой и способен на определенные безумства, те, с кем не соскучишься. И при этом представители данного знака очень ценят надежность и могут в один момент разочароваться и разорвать дружескую связь, если им покажется, что их предали.
Тельцы стараются выбирать «правильных» друзей, то есть ключевым моментом отбора является польза того или иного индивидуума, то, что он может дать или сделать. К тому же чаще всего представители данного знака предпочитают спокойных и уравновешенных, больше делают ставку на интеллектуальные разговоры, на совместные прикладные занятия, ну и на тихое, комфортное дуэтное распитие чего-то горячительного (например, чая), чем на возможность вместе хорошенько покуролесить и хлебнуть адреналина.
Для Близнецов друг — это тот, кто готов часами их выслушивать и при этом чем-то в данный конкретный момент интересен. Они редко выбирают в друзья тех, кто чрезмерно говорлив, как и тех, кто более экстравагантен, чем они сами, но даже к тем, кто ни в чем не затмевает их собой, они часто быстро теряют интерес, так как им требуются «новые уши», свеженький человек, который еще ни разу не слышал их баек, который еще готов удивляться и умиляться и чаша терпения которого пока пуста, а не переполнена.
У Раков слишком много критериев отбора. Для них крайне важно, чтобы друг на что-то вдохновлял, но не давил морально и чтобы он ни с кем третьим не обсуждал их дела и ему можно было стопроцентно довериться, зная, что он не проболтается. К тому же им нужно, чтобы рядом с тем человеком, которого они планируют сделать своим другом, им было тепло и уютно, чтобы их приняли в его доме и чтобы они нравились его родне, а еще просто необходимо, чтобы его привычки совпадали с их собственными и никак не раздражали.
Львы готовы назвать другом кого угодно. Любой человек, проявивший по отношению к ним доброту и внимание, тут же автоматически зачисляется в ближний круг, удостаивается откровенности, приглашается в гости. Представители этого знака просто отказываются видеть в людях недостатки до тех пор, пора им не сделали ничего плохого, и считают, что друзей много не бывает. Однако не факт, что такая скоропалительная дружба будет иметь долгосрочное продолжение — люди в жизни Львов приходят и уходят, а по-настоящему дружат они только с теми, кого обрели в детстве.
Девы часто стремятся дружить с теми, кто постоянно находится в центре внимания и имеет обширный круг общения, они обожают, играя вторую скрипку, быть, по сути, серыми кардиналами, исподволь влияя на более значимого человека и рано или поздно становясь для него незаменимыми. Они редко дружат с аутсайдерами, с теми, кто вызывает общественное порицание, им подавай благоприятный фон и крайне важно, чтобы тот, кого они называют другом, так или иначе был в чем-то выдающимся или знаменит чем-то хорошим.
Кажется, что Весы готовы дружить со всем миром: они радостно открываются для общения, приводят в уже сложившуюся компанию все новых и новых людей, намекают, что никаких особых критериев отбора нет, что им приятны все. Но такое поведение лишь тактика, направленная на то, чтобы все лояльно относились к ним самим. В глубине души же все гораздо темнее: наедине с собой они называют другом только того, кто не вызывает у них зависти, не старается переиграть их, ни в чем им не отказывает и всегда покорно терпит их настроенческие качели.
Скорпионы не просчитываемы, и никому, даже порой им самим, не понятно, по каким критериям они выбирают себе друзей. Временами они платят дружбой за своевременно проявленную поддержку, за лояльность и за терпение, а иногда, напротив, отдают предпочтение тому, кто не боится их подначивать, провоцировать, постоянно вырывать из зоны комфорта. Они могут назвать другом и того, кто умеет стойко слушать их жалобы, и того, кто резко обрывает их стенания и заставляет переключаться на позитив. Они привечают или совсем уж безбашенных, или тех, кто нуждается в их защите и без них пропадет.
Стрельцы стараются подбирать друзей-единомышленников, собирать вокруг себя тех, кто «повернут» на том же, что и они сами, причем это может быть как какой-то спорт, туризм, собаковедение или философия, так и обычное бытовое пьянство. Представители этого знака редко дружат с теми, кто ведет радикально другой образ жизни, обязательно должны быть множественные точки соприкосновения. А еще они часто откровенно гордятся дружбой с людьми, достижениями которых можно похвастаться.
Козероги друзей выбирают тщательно и только с позиции рациональности. В этом они так же практичны, как и во всем остальном, а потому в ближний круг их общения попадают исключительно те, кто может им что-то дать, в чем-то поспособствовать, чем-то поделиться, замолвить за них словечко. Идеально, если удается заполучить в друзья кого-нибудь высокопоставленного и пробивного, того, кто, карабкаясь выше, потянет за собой. Тех же, кто стал бесполезен, они потихоньку, а порой и весьма резко от себя отдаляют.
Водолеи в выборе друзей весьма оригинальны — они могут отказать в дружбе кому-то со всех сторон положительному, перспективному, позитивно настроенному, но на много лет застрять в токсичном общении с непредсказуемым отрицательным персонажем. К тому же они кичатся своими демократичностью, лояльностью, космополитизмом и часто говорят о своей способности понять кого угодно, но одна неловкая фраза может навсегда перевести человека из разряда «друг Водолея» в категорию «пустое место».
Рыбы, как правило, сами друзей не выбирают. К ним просто притягивает людей, и они со всеми стараются поддерживать ровные дружеские отношения, которые, собственно, и формируют их активный круг общения. Доверяются же они по-настоящему исключительно тем, с кем вместе с детства. Впрочем, бывает и так, что они готовы обсуждать свои личные дела и проблемы, обиды и неудачи с каждым, кто оказался поблизости, но отказывают в откровенности тому, кого сами считают своим лучшим другом.